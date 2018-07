Come non fare opposizione

LETTURE/ Da Omero a San Paolo - ecco Come non farsi trascinare dall'ira : Anche i santi, cominciando da Paolo, cedevano spesso all'ira, ma sapevano come evitare che li trascinasse nell'odio e nella cattiveria. Una sfida per tutti, pittori e poeti. LAURA CIONI(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Tenerezza, accogliere la verità senza farsene padroniLETTURE/ Da Piccarda Donati a Manolin, quei "canti" di un'amicizia fedele

Onu - marcia indietro sul parmigiano 'dannoso Come il fumo' : non ci sarà il bollino nero : Il parmigiano reggiano dannoso come il fumo? Per quanto folle e infondato potesse sembrare, il re mondiale dei formaggi e altre eccellenze italiane hanno rischiato grosso: un colpo se non mortale ma ...

Onu - marcia indietro sul parmigiano 'dannoso Come il fumo' : non ci sarà il bollino nero : ... a New York, fonti diplomatiche assicurano che la riunione dell'Assemblea Generale dell'Onu del 27 settembre sulle malattie non trasmissibili si concluderà con una dichiarazione politica, da adottare ...

PC non si accende : Come risolvere : Immaginate di dover fare qualcosa di molto importante al computer (come nel caso nostro lavorare), premete il pulsante di accensione e la macchina non dà alcun segno di vita. Se il PC non si accende, potrebbero essere molti i fattori determinanti. La prima cosa che viene subito da pensare è di chiamare il vostro fidato tecnico per riuscire a capire assieme quale può essere il problema. Tuttavia, prima di disturbarlo (magari alle 6:00 di mattina) ...

“Come mi ha ridotto”. Ragno violino - parla una vittima. Testimonianza choc. Lì per lì non si sente nulla ma poi inizia l’incubo. A cosa fare attenzione : Ragno violino, sono giorni che non si parla d’altro. L’allarme ormai è rosso, specialmente a Roma Sud, e la psicosi è scattata da un pezzo. Il nome scientifico è Loxosceles rufescens, è un Ragno piccolo – tra i 7 e i 10 millimetri – di colore giallognolo, a tratti marrone ma è molto pericoloso. Basta una sola puntura per finire dritti in ospedale. Il problema, però, è che in genere, se si viene punti, non ci si accorge subito: il ...

Il Governo non tutela l'interesse nazionale - ci troveremo soli Come mai prima : Grazie alla nuova iniziativa su "Sophia" in vista del Comitato politico e di sicurezza, il Governo questa volta rischia proprio di riuscire nell'impresa di avere tutti, ma proprio tutti, contro. L'iniziativa presentata ieri con lettera del ministro Moavero, che mira ad anticipare la modifica del mandato della missione Sophia, è destinata a isolare ancora di più l'Italia: il rifiuto italiano a essere considerato "luogo di sbarco" ...

Tra fiction e realtà - i veri scienziati non sono Come Frankenstein Junior : L’alta formazione e la ricerca creativa sono entrati da quasi 20 anni in un declino inesorabile, non solo in Italia. come cerco di raccontare nell’ultimo libro (Morte e resurrezione delle università) è una questione che dovrebbe riguardare tutti, non soltanto gli addetti ai lavori. La sfida per ricostruire un modello educativo partecipato, inclusivo e orientato al sapere e alla conoscenza è una sfida seria. E, se perduta, non sarà perduta da una ...

«Yugen» : Salma Hayek Come non l’avete mai vista : Tecnologia e arte si incontrano e si fondono, creando immagini che evocano mistero, meraviglia, stupore. Quasi ipnosi. È lo spirito che anima Yugen, nuovo progetto creativo della regista Martha Fiennes (Onegin, 1999, e Chromophobia, 2007) nonché parola della filosofia estetica giapponese che simboleggia l’eterno mistero. Un mistero che Fiennes prova a realizzare in questa sua nuova opera, in cui si uniscono cinema, musica, informatica e ...

F1 - Ricciardo conferma il calo delle Mercedes : “sembrano vulnerabili - non sono più dominanti Come un tempo” : Il pilota australiano ha sottolineato come il dominio della Mercedes sia ormai un ricordo dopo all’ascesa della Ferrari La Mercedes non è più la macchina da guerra di un tempo, le vittorie ottenute in questa stagione da Vettel stanno lì a confermarlo. E’ questo il pensiero diffuso nel paddock e ripreso anche da Daniel Ricciardo, spettatore interessato del calo delle prestazioni del team campione del mondo. Photo4 / ...

F1 - Vettel allontana la celebrità : “per strada non mi fermano per cazzate Come le scarpe…” : Nel corso di un’intervista rilasciata al Guardian, il tedesco della Ferrari ha rivendicato la propria normalità Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono piloti agli antipodi, diversi sia in pista che fuori. Normale e schivo il primo, eccentrico e mondano il secondo, sempre attento ad apparire e a presenziare alle serate di gala più esclusive. Photo4 / LaPresse Una differenza che spesso è stata rimarcata a Vettel, il quale ha sempre ...

Uomini e donne - Gemma Galgani Come non l'ha mai vista nessuno : la foto dal passato - epocale : I tantissimi fan di Gemma Galgani sono impazziti quando la regina di Uonini e donne Over ha pubblicato una foto di almeno vent'anni fa. Sorriso solare, caschetto rossiccio e gonna cortissima, la ...

Mogherini : Libia Come porto non sicuro 'è una valutazione della Corte Ue dei diritti dell'Uomo' : ... l'alta rappresentante ha spiegato che quella della Corte è "una valutazione puramente giuridica" sulla quale "non c'è' alcuna 'decisione politica da prendere"

Non Ricevo Le Chiamate Con Iliad : Come Risolvere Il Problema : Problema Iliad: non Ricevo Chiamate e telefonate in entrata, il telefono non riceve telefonate anche se acceso e c’è copertura di rete 4G. Ecco Come Risolvere Problema telefonate in entrata con Iliad: guida per Risolvere il Problema Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Da qualche giorno infatti leggo su vari blog, forum e social […]

Non Ricevo Le Chiamate Con Iliad : Come Risolvere Il Problema : Problema Iliad: non Ricevo Chiamate e telefonate in entrata, il telefono non riceve telefonate anche se acceso e c’è copertura di rete 4G. Ecco Come Risolvere Problema telefonate in entrata con Iliad: guida per Risolvere il Problema Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Da qualche giorno infatti leggo su vari blog, forum e social […]