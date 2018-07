Come la destra italiana sta rubando le icone della sinistra a suon di bufale

Come i no global sono diventati di destra : Erano nati alla sinistra della sinistra di governo, contro la terza via di Tony Blair, l'ottimismo di Clinton, la Germania socialdemocratica di Schroeder, l'Europa di Romano Prodi. Diciassette anni dopo il G8 di Genova, invece, i (nuovi) no global sono devoti al culto sovranista della destra, l'unica critica della globalizzazione rimasta sul mercato della politica mondiale. È uno spettacolare capovolgimento di segno – dalla sinistra ...

Potenza - arrestato 29enne : si addestrava Come terrorista : Potenza, arrestato 29enne: si addestrava come terrorista Durante le perquisizioni nella casa dell’uomo, di origini macedoni, sono stati trovati dei droni, abbigliamento militare e un cellulare nel quale, oltre a video di propaganda jihadista, erano presenti ricerche su tecniche di auto-addestramento Parole ...

Si addestrava sul web Come terrorista - arrestato macedone : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il suo profilo Facebook conteneva fotografie di terroristi armati nonché iconografia riconducibile a gruppi terroristici. Ecco perché è saltato all’occhio dei carabinieri del Ros che stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 29enne macedone Agim Miftarov, indagato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. ...

Assemblea Pd - Renzi : “Accordo con M5s? Ho combattuto Come un leone per oppormi. È la vecchia destra” : “Avevamo alternative? L’accordo con M5s. Ho combattuto come un leone per oppormi perché chi vince le elezioni deve governare, e hanno vinto M5S e Lega. Se avessimo fatto coalizione con M5s o con il centrodestra avremmo mandato all’opposizione i vincitori delle elezioni e sarebbe stata una ferita per il Paese. Avrebbero detto che nessuno rispetta la democrazia”. Così Matteo Renzi all’Assemblea Pd. “Se avessero ...

Terrorismo - nelle carte il racconto del gambiano Touray : “Addestrati Come militari”. È caccia agli altri soldati di Isis : Una “rete” di gambiani addestrati, giorno e notte, in un campo chiamato mo’askar nel deserto della Libia insieme a egiziani, sudanesi, kenyoti. Settanta, forse cento soldati di Isis che, alla fine di due mesi di lezioni su come usare i mitragliatori Ak47 ed esplosivi, hanno lasciato i capannoni per diventare jays ovvero soldati sul territorio, istishad con missioni da kamikaze, o egeremas, cioè militari che possono trasformarsi ...

Toscana - ecco Come e perché ha vinto il centrodestra : I senesi hanno rivisto il film dei tempi in cui, per spartirsi il malloppo del Monte dei Paschi, la politica di giorno litigava e di notte faceva pace per non perdere il potere', aggiunge Donzelli. ...

Napoli - spari durante un comizio elettorale del centro destra/ Ferrillo : “Come in un film di Camorra" : Napoli, spari durante un comizio elettorale del centro destra. Angelo Ferrillo: “Come in un film di Camorra". Il tutto è avvenuto in pubblico, davanti a molte persone, nella giornata di ieri(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:08:00 GMT)

Governo - Cacciari : “Lega e M5s sono diversi - mi ricordo Come si sono insultati. Temo deriva di pura destra” : “M5s e Lega? Col tempo emergeranno le loro evidenti contraddizioni”. sono le parole del filosofo Massimo Cacciari, ospite di Dimartedì, su La7. L’ex sindaco di Venezia elenca i nodi focali sui quali è lapalissiana la distanza tra Lega e M5s: “Sulla giustizia difficilmente Salvini potrà clamorosamente rompere con Forza Italia. In materia di lavori pubblici, le posizioni di Lega e 5 Stelle sono esattamente opposte. Un altro ...

Lega - caos centrodestra : Salvini "molla" Berlusconi? / Cavaliere al bivio : Come può uscire dall'angolo : Lega, caos centrodestra: Salvini molla Berlusconi? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:14:00 GMT)