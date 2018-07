digital-news

: Comcast abbandona la corsa a Fox, ma avanti su Sky. - digitalsat_it : Comcast abbandona la corsa a Fox, ma avanti su Sky. -

(Di giovedì 19 luglio 2018)ammette la sconfitta. Il colosso della tv via cavo getta la spugna su Fox, concedendo la vittoria a Walt Disney: non perseguirà ulteriormente l'acquisizione degli asset della società di Rupert Murdoch, ma si concentrerà sull'offerta per Sky, per la quale è inproprio contro Fox e Disney. Il passo indietro di, da subito apparsa svantaggiata rispetto a Topolino per Fox, arriva al termine di una battaglia durata mesi che ha scosso l'industria dei media americani. Murdoch fin...