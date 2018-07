Coima | al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova 4

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (3) : (AdnKronos) - Nel perfezionamento dell’acquisizione e del processo di due diligence, Coima è stata assistita sul fronte legale da Gianni, Origoni, Grippo; Cappelli & Partners; Shearman & Sterling; Studio Legale Leone-Torrani e Associati e Maisto e Associati. I due nuovi edifici saranno adiacenti a G

Coima : al rogito con Comune Milano per due aree in Porta Nuova (2) : (AdnKronos) - Il fondo Cofii, di cui è stato recentemente completato il fund raising con oltre 650 milioni di euro di raccolta inclusi i coinvestimenti, rappresenta il più grande fondo discrezionale dedicato a investimenti in Italia e può disporre di una capacità di investimento, includendo la leva