Clima | il 2018 al 4° posto tra gli anni più bollenti del pianeta

Russia 2018 - le palle di Putin / Le notizie non diffuse per non rovinare il Clima dei Mondiali : L’imprenditore Pjotr Ofitserov, amico e compagno di sventure giudiziarie dell’oppositore e blogger Alexei Navalny, è morto stanotte, in seguito a un’aggressione subita qualche giorno fa, senza che la notizia venisse diffusa, per non rovinare il clima festaiolo dei Mondiali. Era nato a Bishek, in Kirghizistan, aveva 43 anni. Lo ha comunicato la moglie Lida e l’hanno confermato i parenti, su Facebook. Nel luglio del 2013 era stato condannato a ...

Clima record - Giugno 2018 rovente : è stato il secondo più caldo di sempre : Clima pazzo in questo 2018, ma non mancano i record. Il mese di Giugno è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale: è stato superato di appena 0,06 gradi solo dal Giugno 2016. Anche in Europa si sono registrate temperature ben oltre la norma, dopo un maggio di caldo record che ha arroventato soprattutto la Scandinavia, mentre la parte mediterranea veniva flagellata da piogge e temporali più abbondanti della media. Lo ...

Mondiali Russia 2018 – Le ‘botte’ a Neymar - grasse risate e tanta allegria : Clima disteso nell’allenamento del Brasile [GALLERY] : Si respira un’aria distesa nell’allenamento del Brasile: gli scherzi a Neymar, le risate e tanta allegria contribuiscono a formare un gruppo solido e affiatato Quattro punti nel girone e una qualificazione agli ottavi dei Mondiali di Russia 2018 da conquistare nell’ultima giornata, battendo la Serbia. Avversario difficile ma che non preoccupa il Brasile. I calciatori di Tite si divertono in allenamento fra scherzi e grasse ...

Baseball - Serie A1 2018 : Casanova-Lupo regalano la vittoria al Parma Clima : Gli 11 strike out di un Casanova tornato dominante, il clamoroso 4 su 4 di Desimoni e le tre valide, tra cui un triplo, di Koutsoyanopulos (.404 di media battuta) permettono al Parma Clima, in una partita equilibrata e divertente, di avere ragione del forte Nuova Città di Nettuno, concorrente diretta nella corsa dei play off. Un match che la squadra di Poma, sospinta dai suoi tifosi, dopo il primo lancio (uno strike perfetto!) del condottiero ...

Clima - caldo : il 2018 al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 : Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,34 gradi rispetto alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all’arrivo di una nuova perturbazione primaverile in un 2018 segnato peraltro da precipitazioni piu’ abbondanti, sulla base dei dati Isac Cnr nei primi cinque mesi. L’andamento anomalo ...

Climate-KIC protagonista a R2B 2018 : innovazione e tecnologia contro i cambiamenti Climatici : Climate-KIC Italy sarà tra i protagonisti di R2B – Research to Business 2018, il 13° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze per l’innovazione, che si terrà il 7 e l’8 giugno a BolognaFiere (Padiglione 33). R2B – Research to Business è l’evento di riferimento in Italia per l’offerta multisettoriale di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del ...

Climatizzatori sempre più ecosostenibili nel 2018 - ma è allarme per i consumi elettrici globali : Il rapporto The Future of Cooling indica che nel 2050 ci saranno almeno 5,6 miliardi di unità AC (air-conditioning) a livello globale, contro 1,6 miliardi installati oggi. Nei prossimi anni infatti, saranno i paesi emergenti ad utilizzare sempre più condizionatori e Climatizzatori, dove però paesi come il Giappone nel 90% delle abitazioni si dispone di un impianto di climatizzazione. L’allarme non riguarda solo i consumi, ma anche il ...

“2018 : Clima di cambiamento” - a Firenze la seconda tappa : Sarà lunedì 28 maggio a Firenze la seconda tappa del tour di avvicinamento a Isola della Sostenibilità 2018, il grande evento nato per avvicinare ragazzi e bambini ai problemi dei cambiamenti Climatici e la tutela dell’ambiente. Durante la giornata si analizzeranno con i ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) i problemi legati agli ambienti urbani e al settore agricolo, ...

21/05/2018 - Gli studenti dell'Alfano al Bosco Verticale per il progetto sul Clima : Il viaggio li ha resi indiscussi protagonisti di un laboratorio su energia e ambiente al Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo Da Vinci" e ha fatto apprezzare loro il patrimonio artistico ...

Clima : aprile 2018 il 400esimo mese di fila più caldo della norma : Secondo gli scienziati il mese di aprile di quest'anno è stato il 400esimo consecutivo con temperature più alte della norma: una serie che è iniziata nel febbraio del 1985 e che da allora non si è mai interrotta.Continua a leggere

Climax sarà il film più oltraggioso del 2018? : [Testo di Joshua Rivera per GQ] Appena proiettato a Cannes, Climax è l’ultimo film del regista argentino Gaspar Noé, e … beh, avrai sentito parlare di Gaspar Noé. Nel caso la risposta sia no, diciamo che i suoi film metamorfosano i tuoi occhi in pugni che poi ti colpiscono all’inguine. Riflettendoci, questo non sembra il miglior modo di sostenere la sua filmografia, ma, lasciatelo dire: è questo il bello del suo cinema. Noé è ...

