Clan Casamonica | proseguono gli arresti | altri due in manette | sono i figli del boss

Mafia - scacco ai Casamonica : lusso e affari del Clan/ Ultime notizie : giro di Vip nella trappola dell'usura : Mafia, scacco ai Casamonica: lusso e affari del clan, ieri vittima di un nuovo blitz. Molti vip finiti nella trappola dell'usura, da Marco Baldini a uno dei figli adottivi di Zeffirelli.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Casamonica - i rapporti con la ‘ndrangheta e quelli con la banda della Magliana : così il Clan familiare si è trasformato in mafia : I contatti con il camorrista “romano” Michele Senese e quelli con l’onnipresente Massimo Carminati. Il vecchio rapporto di zio Vittorio con Enrico Nicoletti, storico cassiere de La banda della Magliana (“er Secco”, per gli amanti di Romanzo Criminale). Soprattutto, i nuovi affari intrapresi con la ‘ndrangheta ed in particolare con Domenico Strangio del clan di San Luca. Ieri come oggi, i Casamonica non sono solo “zingari” strozzini appassionati ...

“Controllano Roma come una mafia”. Un colpo al Clan dei Casamonica : Gli Spada a Ostia, i Di Silvio a Latina. E soprattutto i Casamonica nella periferia Sud di Roma, che va da Porta Furba alla rispettabilissima Frascati. La Capitale è soffocata dalla presenza vischiosa delle famiglie mafiose, come le ha qualificate, contestando l’aggravante specifica ai 37 arrestati, il procuratore aggiunto della Dda, Michele Presti...

Casamonica - la gerarchia del Clan svelata dall’ex moglie del boss : “Non c’è un capo dei capi. Ho parlato per i miei figli” : Una donna giovane che ha deciso di dire basta a soprusi e violenze. E che, per amore dei propri figli, ha iniziato a collaborare con i magistrati permettendo loro di infliggere un colpo forse mortale al clan divenuto simbolo della malavita capitolina. Gran parte del merito dell’operazione Gramigna, che ha portato all’arresto di 38 persone, per di più appartenenti o affiliati al clan dei Casamonica, va a Debora Cerreoni, 34 anni, ex compagna di ...

Casamonica "mafiosi" : in manette il capoClan e il pugile Vulcano : Roma,, askanews, - "Un momento importante per il contrasto alla criminalità organizzata sul territorio romano": così il procuratore aggiunto Michele Prestipino, dopo il blitz contro i Casamonica, che ...

Mafia : colpo al Clan Casamonica - 33 arrestati. Tra le vittime di usura anche il dj Baldini e un figlio di Zeffirelli : colpo all'associazione mafiosa romana 'clan Casamonica' : è di 33 arresti e tre persone ancora ricercate il bilancio di una maxioperazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. L'...

“Anche Marco Baldini vittima dei Casamonica”. La scoperta choc dopo gli arresti. Cosa succedeva tra il Clan della Capitale e l’ex spalla di Fiorello : Scacco al clan Casamonica. Dalle primi luce dell’alba, circa 250 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l’ausilio di unità cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’8 Reggimento Lazio, sono stati impegnati fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei ...

"Con l'aggravante del metodo mafioso". È lo scacco al Clan Casamonica : “Vittorio per noi è un re”. A parlare è uno dei collaboratori di giustizia che hanno reso possibile il blitz contro il clan dei Casamonica. Vittorio è Vittorio Casamonica, i cui funerali conquistarono le prime pagine di tutti i giornali del mondo, nell’agosto del 2015. Quella fu una manifestazione di arroganza e di potere che fece apparire Roma come la nuova Corleone degli anni bui. E da lì partirono ...

Marco Baldini tra le vittime del Clan Casamonica smantellato dai carabinieri : C’è anche Marco Baldini tra le vittime del nucleo del clan Casamonica smantellato a Roma in vicolo di Porta Furba dai carabinieri del Comando provinciale di Roma con 31 arresti. In particolare, il presentatore radiofonico e celebre spalla di Fiorello, che da tempo ha riconosciuto di essere vittima del gioco d’azzardo, compare tra le persone che avrebbero chiesto denaro in prestito alla famiglia criminale. Invece tra gli arrestati ...

