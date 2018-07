Clamoroso Chievo | “pronti ad agire contro il Crotone”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il Crotone aveva praticamente chiesto la retrocessione in Serie B delper il caso plusvalenze fittizie con il Cesena, adesso ilnon ci sta, ecco la replica: “In relazione al Comunicato Stampa pubblicato dalla società FC Crotone in data odierna sul proprio sito ufficiale, l’A.C.Verona fornisce le seguenti precisazioni. Gli accertamenti contabili sui bilanci dell’A.C.Verona eseguiti dalla Procura Federale non sono stati condivisi da eminenti esperti di redazioni di bilanci di esercizio quali sono i professori Angelo Provasoli e Pietro Mazzola. Si ricorda in particolare che il Professore Angelo Provasoli ha ricoperto fra gli altri i seguenti incarichi: Presidente del Comitato Esecutivo dell’Organismo Italiano di Contabilità, Presidente del Collegio Sindacale di Cassa Depositi Prestiti e Presidente del Collegio Sindacale della Banca ...