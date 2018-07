CIR - Nel weekend si corre il Rally di Roma Capitale

Thailandia - il racconto dell’allenatore : “Abbiamo cercato di scavare un tunnel per usCIRe dalla grotta” : I ragazzi thailandesi rimasti prigionieri in una grotta avevano cercato di scavare un tunnel di uscita per mettersi in salvo. Lo ha raccontato in conferenza stampa il loro allenatore, il 25enne Ekaphol ”Ake” Chantawong. “Abbiamo cercato di scavare perchè non potevamo stare solo ad aspettare i soccorsi“, ha detto, secondo quanto riferisce il Guardian. Il coach ha spiegato che faceva spesso delle attività con i ragazzi ...

Lutto nello sport italiano : è morto l’ex calciatore. “CIRcostanze misteriose”. Lascia un bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock CIRcus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

TaorminaFilmFest - il CIRs di Messina apre la 64esima edizione nel segno delle donne : ... a fini scandalistici e per fare audience nei format televisivi " e non solo " che trattano in modo sempre più morboso i fatti di cronaca. Il primo passo da fare per combattere la violenza di genere "...

CIRca 5 tonnellate di cocaina all'anno in commercio in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il nuovo album di Avril Lavigne usCIRà nel 2018 : le prime parole dell’artista sulle nuove canzoni : Il nuovo album di Avril Lavigne è in arrivo. La cantante tornerà presto con nuova musica inedita. Lo conferma una foto su Instagram postata sul profilo ufficiale della cantante che la ritrae vicino a una serie di abiti da favola. La caption del post non lascia dubbi: “Questa settimana shooting fotografico per la cover del disco”. Un’ulteriore conferma della notizia dell’uscita del suo quarto album in studio che l’artista ha scelto di ...

Lidia Togni - morta regina del CIRco/ Addio alla mamma di Vinicio - Liviana e Davide : “portò gioia nel mondo" : morta Lidia Togni, la regina del Circo: l'Addio alla mamma di Vinicio, Liviana e Davide, le ultime notizie. 86 anni, malata da tempo, fondò il Royal Americano e il Circo Massimo (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Lutto nel mondo del CIRco : è morta Lidia Togni : È morta Lidia Togni, 86 anni, fondatrice del circo che portava il suo nome, titolare di due grandi complessi circensi. "La sua era una missione specifica - rende noto la famiglia Togni Canestrelli - quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio". Lidia Togni si è spenta a Siracusa. Nel corso degli anni il suo circo aveva assunto la denominazione di circo ...

THAILANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : SALVATAGGIO/ Ultime notizie - primo bimbo in acqua : 11 ore per usCIRe : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA, Ultime notizie. primo adolescente in acqua: ci metterà 11 ore per uscire. Alle ore 5:00 di questa mattina, sono iniziate le operazioni di estrazione(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:05:00 GMT)

Thailandia - si apre una speranza per i ragazzi nella grotta : “Condizioni perfette per usCIRe” : Thailandia, si apre una speranza per i ragazzi nella grotta: “Condizioni perfette per uscire” Nei prossimi 3-4 giorni ci potrebbero essere “le condizioni perfette” per permettere ai ragazzi intrappolati in una grotta di Thailandia di lasciare la caverna. Rimane alto il rischio di forti piogge monsoniche che potrebbero innalzare il livello dell’acqua: secondo il capo […] L'articolo Thailandia, si apre una speranza per i ...

Thailandia - ragazzi nella grotta cala l ossigeno - muore sub. 'UsCIRanno da dove sono entrati' : ... un uomo che secondo i suoi superiori ha dato il massimo fin dall'inizio del dramma che continua a tenere con il fiato sospeso non solo la Thailandia ma il mondo intero. Saman Kuman stava piazzando ...

I grillini contro il Cnel : "RiusCIRemo ad abolirlo". Eppure bocciarono Renzi : Riccardo Fraccaro, ministro pentastellato per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, vuole riuscire dove altri hanno fallito: abolire il Cnel. "In tanti lo hanno detto, noi lo faremo", ha tuonato il grillino durante un'intervista all'Huffington Post. E "se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum". Perché d'altronde - aggiunge - non c'è "niente di più bello che restituire la parola ai ...

Spazio : la capsula “Mini-Irene” supera la prova nella galleria “SCIRocco” : Nei giorni scorsi è stata condotta con successo, presso SCIROCCO la galleria ipersonica al plasma del CIRA, la campagna di test sul Ground Demonstrator della capsula MINI–IRENE. Obiettivo principale del test era la qualifica termo-strutturale dello scudo termico dispiegabile, ovvero la dimostrazione della sua capacità di resistere alle condizioni estreme che si verificano durante la delicata fase del rientro in atmosfera. ...