Cioccolato di Modica verso Igp

Bambini in visita al Museo del Cioccolato di Modica : I Bambini della ludoteca diretta da Concetta Gugliotta hanno vissuto una bella esperienza lungo tutta la storia del Cioccolato

Cioccolato di Modica per le nozze del principe Harry e Meghan : Cioccolato di Modica per festeggiare le nozze reali del principe Harry e Meghan Markle. Una barretta realizzata per le nozze reali.