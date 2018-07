Cina | Mondiali scherma | en plein per gli azzurri Montano e Fiamingo passano le

Giovedì al via i Mondiali di Wuxi - 25 azzurri in Cina : Lunedi 23 luglio si conosceranno invece i campioni del Mondo individuali di spada maschile e fiorretto femminile, mentre martedi 24 saranno protagoniste le gare di sciabola femminile e fioretto ...

Mondiali 2018 Russia - Griezmann trasCinatore della Francia. Merita il Pallone d'oro? : La confessione sul rigore e l'amore per l'Uruguay "Non mi sono ancora reso conto di cosa significhi essere un campione del mondo - ha dichiarato entusiasta Griezmann al termine dell'incontro -. Sono ...

La cinepisCina apre tra le star - con un occhio ai Mondiali di calcio : La cinepiscina del parco di Castel Romano inaugurata tra le stelle. C'erano l'attore Kaspar Capparoni, Pamella Camassa, Grazia Di Michele, Danilo Brugia, Fioretta Mari, Federico Moccia e il coreografo ...

Francia-Belgio 1-0 - Mondiali 2018 : Umtiti trasCina i Galletti in finale. Belgio ko : a Mosca ci va la Francia! : Sarà la Francia a giocarsi la finale dei Mondiali 2018 domenica a Mosca. È bastato un gol di Umtiti per mandare ko il Belgio, battuto per 1-0 nella prima semifinale, a San Pietroburgo. Il miglior attacco della rassegna iridata non è bastato al cospetto di una Francia solida in difesa e quanto mai cinica. I Galletti hanno saputo soffrire ma hanno serrato le fila e colpito al momento giusto, a inizio ripresa, quando il difensore del Barcellona ha ...

Mondiali 2018 Russia - Modric incanta e trasCina la Croazia : con la Coppa sarebbe da Pallone d'Oro? : Una partita eccezionale. La solita, e quel rigore col brivido da thriller che per poco non usciva. Akinfeev intuisce. Tocca, palo, e palla in rete. Praticamente nell'angolino opposto. Una carambola ...

Fiorettista Giorgio Avola in azzurro ai Mondiali in Cina : Duccio Gennaro Dopo le due medaglie conquistate al Campionato Europeo per Giorgio Avola , foto, è arrivata la convocazione per i Campionati del Mondo. Il Fiorettista modicano è tra gli 8 siciliani ...

Pagelle Brasile-Messico 2-0 - Mondiali 2018 : Neymar trasCinante - Willian devastante. Lozano il migliore dei suoi : Prosegue la marcia del Brasile, che vola ai quarti di finale del Mondiale battendo per 2-0 il Messico. A trascinare i verdeoro è stato Neymar, migliore in campo insieme a Willian, che ha messo a ferro e fuoco la difesa messicana. La squadra di Tite conferma ancora una volta la sua qualità, rafforzando lo status di favorita per la vittoria finale. Al Messico non è bastato il solito talento di Lozano. BRASILE (4-2-3-1) Alisson 6 – ...

Oscar Tabàrez - l’eroe simbolo dei Mondiali che lotta contro la malattia per amore del calcio e trasCina l’Uruguay verso il folle sogno della vittoria : 1/11 LaPresse/AFP ...

Francia-Argentina 4-3 - Mondiali 2018 : Kylian Mbappé è devastante e trasCina la Francia. Messi e compagni salutano la Russia : Signori, lo spettacolo degli ottavi di finale dei Mondiali è cominciato e la prima partita non poteva regalare uno spettacolo migliore. L’ottavo più atteso, quello tra Francia e Argentina, si è risolto con uno spettacolare 4-3 in favore dei transalpini. Eliminata l’Albiceleste, quindi, destino scontato per molti dopo una fase a gironi tutt’altro che esaltante ma che, ad un certo punto del match, sembrava poter essere riscritto ...

Mondiali 2018 - Camille e Maria trasCinano le wags di Francia : Camille Tytgat e Maria Saues. I flash dei fotografi sono tutti per loro quando ai Mondiali 2018 gioca la Francia. Camille, appena 24 anni, è la giovanissima moglie del difensore Raphaël Varane, Maria, ...

Mondiali Russia - il discorso di Messi : ecco come l’attaccante ha trasCinato l’Argentina alla qualificazione : Mondiali Russia – I Mondiali in Russia continuano a regalare emozioni e colpi di scena, in particolar modo qualificazione con il brivido per l’Argentina con il successo nel finale contro la Nigeria grazie alla rete di Rojo, adesso attesa per l’ottavo di finale contro la Nigeria. qualificazione sofferta arrivata anche grazie al discorso alla squadra di Leo Messi, il retroscena viene svelato direttamente dallo stesso Rojo: ...

Mondiali Russia 2018 - il Portogallo di Ronaldo già al lavoro : si avviCina la sfida con l’Uruguay [GALLERY] : La Nazionale portoghese è al lavoro per preparare l’ottavo di finale contro l’Uruguay, Ronaldo e compagni sudano nel ritiro di Kratovo Superato il girone B al secondo posto dietro la Spagna, il Portogallo si prepara adesso alla sfida degli ottavi di finale che metterà di fronte Ronaldo e compagni all’Uruguay. Allenamenti intensi e tanta fatica, la selezione iberica lavora con determinazione agli ordini di Fernando ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia può avviCinare la Cina - per la Croazia è un dentro o fuori : Domani sera torna in campo l’ItalBasket nella quinta giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste gli azzurri sfideranno la Croazia in un match che può davvero essere decisivo in ottica futura per entrambe le squadre. Se da una parte c’è l’Italia che punta alla vittoria per avviCinare ulteriormente la rassegna iridata, dall’altra c’è una la Croazia che si gioca tutto in una sola partita, con la qualificazione al Mondiale ormai ...

Da Prato ai mondiali di danza del ventre : "Safiya" è pronta a conquistare la Cina : Prato, 26 giugno 2018 - E' pratese. E' una ballerina del ventre e difenderà i colori italiani ai mondiali di Belly Dance in Cina. Sabina Pesca, in arte «Safiya» , classe 1989 è stata convocata nel ...