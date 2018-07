CICLISMO SAN FRANCESCO AL CAMPO E' partita alla grande la Sei Giorni di Torino 2018

Importanti cambiamenti ai vertici del MotoCICLISMO : a fine stagione un pesante addio : Importanti rivoluzioni ai vertici della FIM: ecco cosa cambierà a partire dalla prossima stagione Tanti colpi di scena hanno reso la stagione 2018 di MotoGp finora interessante e imperdibile. L’ultimo tra tutti il colpo di mercato della Honda che ha ingaggiato Jorge Lorenzo per le prossime due stagioni. Adesso a lasciare a bocca aperta è un’importante cambiamento ai vertici del Motociclismo: Vito Ippolito non sarà più presidente FIM. ...

CICLISMO – Adriatica Ionica Race - il parere del ct Cassani alla luce dei risultati degli atleti azzurri : “Missione compiuta per tutti gli azzurri che hanno corso la prima Adriatica-Ionica Race”, così il ct della Nazionale azzurra di Ciclismo ha commentato la conclusione della corsa a tappe A conclusione della prima edizione della corsa a tappe, dove ha partecipato una rappresentanza azzurra, il CT stende il suo bilancio: gara fondametale per i giovani in vista dei Giochi del Mediterraneo; per Trentin in vista degli Europei; Minali in ...

CICLISMO – Giochi del Mediterraneo - ecco la lista dei convocati del ct Davide Cassani : Amadori e Salvoldi hanno ufficializzato i nominativi degli azzurri che prenderanno parte alle gare in linea (27 giugno) e a cronometro (30 giugno) sul circuito cittadino di Vila-Seca Scatta l’operazione Giochi del Mediterraneo per il Ciclismo italiano. Alla 17^ edizione della manifestazione, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna, il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei CT Marino Amadori e Dino Salvoldi ha ...

CICLISMO - l’attacco di Cassani : ‘In Italia serve un cambiamento radicale’ : Se tra i professionisti il Ciclismo Italiano continua a mantenersi ad alti livelli grazie ad una manciata di grandi corridori, Nibali su tutti, [VIDEO] il futuro non appare altrettanto roseo. Dietro ai big della generazione attuale non sembra esserci un ricambio adeguato, soprattutto quando si parla di corse a tappe. Con Nibali ormai arrivato a 33 anni e Aru che fatica a ritrovarsi con continuita', servirebbero dei giovani in grado di preparare ...

CICLISMO - Italia in crisi nera. Il vuoto dopo Nibali per le corse a tappe. Cassani : “Siamo rimasti a 30 anni fa” : L’Italia in questo momento non ha uomini per i Grandi Giri ad accezione di Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Il futuro non sembra dei migliori e il Giro d’Italia U23 che si è concluso ieri ha confermato le nostre difficoltà: solo tre vittorie di tappa (Affini, Lonardi, Dainese), Covi il migliore in classifica generale (ottavo). Davvero troppo poco e, come ha evidenziato Davide Cassani sulle colonne della Gazzetta dello Sport, dobbiamo ...

CICLISMO - Giro d’Italia Under23 2018 : colpo doppio per Markus Wildauer!! Seconda piazza per Alessandro Covi : Vince Markus Wildauer, con un grandissimo numero, la Seconda tappa del Giro d’Italia Under23. Dopo due giornate all’insegna di vittorie italiane, è invece l’Austria a festeggiare. Il giovane talento, classe 1998, della Tirol Cycling Team arriva infatti in solitaria a Sestola dopo 138 km con un finale piuttosto “nervoso“. L’austriaco precede di ben 33” il portacolori della Colpack, Alessandro Covi. Giunge ...

CICLISMO - Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino in vista del Tour : “non ci può essere posto migliore” : Vincenzo Nibali si allenerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, dal 13 al 24 giugno per preparare il Tour de France Anche quest’estate, e più precisamente dal 13 al 24 giugno, Vincenzo Nibali tornerà al Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, per preparare uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione agonistica 2018: il Tour de France. Una tradizione che prosegue con successo da circa 10 anni, durante i quali il campione ...

CICLISMO : Nibali prepara il Tour de France al Passo San Pellegrino (2) : (AdnKronos) – “La preparazione in altura è un momento fondamentale per migliorare il rendimento di un’atleta, soprattutto in estate quando le temperature sono più alte e nasce l’esigenza di continuare a fare carichi di lavoro importanti senza mettere in difficoltà il fisico degli atleti -afferma Slongo -. Il Passo San Pellegrino offre le condizioni ideali per allenarci al meglio, temperatura mite, aria fresca, salite, ...

CICLISMO – Gran Fondo Marco Pantani : svelata la maglia Santini per i 20 anni dalla doppietta Giro-Tour : Jersey Santini SMS per la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, 1 e 2 Settembre 2018 Il primo week-end di Settembre si terrà a Cesenatico la XI edizione della Gran Fondo (che fino all’edizione 2017 si chiamava Pantanissima), e da quest’anno Gran Fondo Marco Pantani, con un logo tutto nuovo ad accompagnare la manifestazione da qui in avanti. Nel logo ci sono il rosa e il giallo di Giro e Tour e l’orecchino che caratterizzava il ...