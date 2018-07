Spazio aereo Belgio Chiuso per un problema tecnico : chiuso lo Spazio aereo del Belgio per un problema tecnico di Belgocontrol, l’ente che gestisce il traffico aereo. Lo riferisce l’agenzia Belga precisando che nessuno aereo è atterrato dopo le 16.17 e tutti gli altri voli subiscono dei ritardi o vengono deviati. Il problema riguarda il caricamento dei dati di volo, precisa l’ente, che al momento non è in grado di dire quando la situazione tornerà alla normalità. L’ultimo ...