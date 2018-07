CHIARA MORTA PER SHOCK ANAFILATTICO | AUTOPSIA CONFERMA Ultime notizie | dottor Rizzo

CHIARA MORTA per shock anafilattico : la conferma dell'autopsia/ Ultime notizie - l’esperto : “Colpa dell'ago..." : Chiara Ribechini, morta dopo cena: ieri l’autopsia. L’ago rotto e la vellutata non prevista: emergono 2 retroscena che avrebbero potuto cambiare forse la vita della povera ragazza(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:48:00 GMT)

“Io c’ero : è morta così”. Morta dopo cena al ristorante - parla il fidanzato di CHIARA Ribechini : Nicola è distrutto dal dolore. La fidanzata Chiara Ribechini è Morta domenica scorsa per una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante. “Stava malissimo. Abbiamo capito subito che non c’era un minuto da perdere. dopo aver chiamato il 118, ho guidato a tutta velocità per andare incontro all’ambulanza. Volevamo accelerare i tempi, arrivare quanto prima in ospedale” ha confidato Nicola Gabriellini a suo ...

