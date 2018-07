Chiara Ferragni e Fedez festeggiano le pubblicazioni di nozze

SELVAGGIA LUCARELLI VS Chiara FERRAGNI/ "Un articolo che trasuda invidia" : il web attacca : SELVAGGIA LUCARELLI torna all'attacco sui social e punta il dito contro il matrimonio di CHIARA FERRAGNI, ma il web attacca: "articolo che trasuda invidia".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni sposi - pubblicazioni di matrimonio a Rozzano : Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: 'Il suo addio al nubilato è stato un arrivederci alla coerenza' La giornalista critica l'imprenditrice digitale Lui in canotta, lei con delle banane sulla camicia e un mazzo di rose gialle. Archiviato il tanto chiacchierato addio al nubilato, Chiara Ferragni e Fedez si sono catapultati a Rozzano, Comune alle porte di Milano, per le ...

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni : "Il suo addio al nubilato è stato un arrivederci alla coerenza" : Il matrimonio si avvicina sempre più per Chiara Ferragni e Fedez, fra un mese arriverà il tanto agognato sì in territorio Siciliano, a Noto. I preparativi vanno avanti e a suon di stories su Instagram, la coppia fa il suo conto alla rovescia a modo loro. Ma a proposito di conti, non parliamo di costi e numeri, bensì dei conti che l'imprenditrice digitale deve fare con le critiche di una penna calda del giornalismo: Selvaggia ...

Fedez e Chiara Ferragni : la pubblicazione del matrimonio a Rozzano : Fedez e Chiara Ferragni: tutto pronto per il matrimonio, la pubblicazione a Rozzano Quello tra Fedez e Chiara Ferragni è uno dei matrimoni più attesi dell’anno. La coppia è amatissima dal pubblico non solo in Italia. Dopo l’arrivo del loro primo figlio Leone, Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per coronare il loro sogno d’amore […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni: la pubblicazione del matrimonio a Rozzano proviene da ...

Chiara Ferragni e Fedez a Rozzano per le pubblicazioni di nozze [VIDEO] : Chiara Ferragni, Fedez e le pubblicazioni del loro matrimonio. La fashion blogger e il rapper al comune di Rozzano Al comune di Rozzano si sono recati oggi Chiara Ferragni e Fedez per le pubblicazioni delle loro nozze. Il rapper e la fashion blogger hanno ufficializzato anche burocraticamente parlando la data del loro matrimonio, che è previsto per il primo settembre a Noto. Dopo l’addio al nubilato scatenato dell’influencer, ...

Chiara Ferragni e Fedez rendono ufficiale il matrimonio : Dopo l’addio al nubilato, Chiara Ferragni e Fedez ufficializzano l’imminente matrimonio. La fashion blogger e il rapper, genitori di Leone, 4 mesi, hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano. E adesso, come da regolamento, verranno esposte le pubblicazioni. I due hanno festeggiato con un bacio e un mazzo di rose gialle, come ha raccontato poi Fedez, che a Rozzano è cresciuto, via Instagram. LEGGI ANCHEChiara Ferragni, così ci si ...

Chiara Ferragni rifatta? : "Mai ricorso alla chirurgia" : Anche un'icona ed esperta di tendenze digitali come Chiara Ferragni, nelle scorse ore, si è sottoposta al fuoco di domande dei suoi tanti followers, sparsi in tutto il mondo, per affrontare, una volta per tutte, i tanti pettegolezzi sul proprio conto. Come quello di essersi sottoposta ad interventi estetici per mantere un aspetto sempre fresco: Non ho mai ricorso alla chirurgia. Ho fatto una volta il filler sotto gli occhi e faccio da ...

