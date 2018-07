Chemical Brothers Roma 2018 Scaletta | Ippodromo delle Capannelle | ecco come si arriva

Annullato il concerto dei The Chemical Brothers a Bologna : info rimborso biglietti : Il concerto di The Chemical Brothers a Bologna è definitivamente Annullato. Dopo lo slittamento da giugno a settembre, lo show dei due fratelli salta senza ritorno a causa di circostanze non specificate. Il live era previsto per il 16 giugno, per poi essere riprogrammato per la data del 27 settembre. Evidentemente, la nuova data non ha sortito gli effetti sperati, comportando una cancellazione definitiva per la quale è già stato avviato il ...