Chelsea | retroscena sull' abbigliamento di Sarri

Chelsea - i motivi dell’esonero di Conte : retroscena clamoroso “si era fatto troppi nemici - o si faceva come voleva lui oppure…” : Da ieri Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea: troppe le frizioni con lo spogliatoio, la situazione era diventata insostenibile Ieri mattina l’ultimo allenamento, nel pomeriggio l’addio al centro di Cobam e all’ambiente Blues: Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Nonostante, tanto ai giocatori quanto ai tifosi, sia sembrato strano un esonero con queste tempistiche, la situazione nello ...