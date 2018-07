Chelsea | ecco Jorginho | «Premier miglior campionato al mondo Sarri? Fa un lavoro

Chelsea - riecco Zola : 'Magic Box' a Perth con Sarri : TORINO - Al suo debutto davanti alla stampa e ai tifosi Maurizio Sarri con il Chelsea è stato sorprendente, elegantissimo nella sua giacca e cravatta e con un inglese da migliorare ma sufficiente a ...

Chelsea - ecco Sarri : 'Hazard? Il mercato mi annoia. DeLa? Rapporto finito male' : So che sarà difficilissimo, so che qua ci sono gli allenatori più forti del mondo, i giocatori più forti del mondo, so che sarà una sfida difficile. Se ho chiesto qualcosa ad Ancelotti ? Non ho ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

Sarri in inglese - ecco la prima intervista al Chelsea : 'Guardiola un amico - qui per vincere' : un Maurizio Sarri dalla rigorosa conversazione in inglese quello che si è sottoposto alla prima intervista ufficiale di Chelsea TV, canale ufficiale del club. Accantonando qualche ironia sui social, ...

Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea : ecco quanto guadagnerà a Londra : Il Chelsea ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore del club dopo l'esonero di Antonio Conte. Il tecnico ha firmato un contratto triennale fino al 2021. L'articolo Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: ecco quanto guadagnerà a Londra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sarri al Chelsea - ecco le sue prime parole da allenatore Blues : “Sono molto felice di venire al Chelsea e alla Premier League. È un nuovo entusiasmante periodo della mia carriera” ha detto Sarri dopo che il club britannico ha ufficializzato il suo ingaggio. “Non vedo l’ora di iniziare il lavoro e incontrare i giocatori lunedì prima di partire per l’Australia, dove potrò conoscere la squadra e iniziare la nostra partita. Spero di poter offrire un calcio divertente ai nostri ...

Sarri al Chelsea - nasce una squadra da sogno : ecco come il “maestro” cambierà i Blues - anche grazie al mercato… : Maurizio Sarri al Chelsea, l’affare è stato ufficializzato in mattinata dal club londinese ed ora spazio al calciomercato per dare forma al suo 11 Dopo il saluto da parte del Napoli, è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Chelsea: Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dei Blues. Il ‘maestro’, dopo aver incantato in terra partenopea, porterà il suo gioco spumeggiante in Premier League, con lo scopo di ...

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “per Sabatini Alisson va al Chelsea? Ecco cosa gli dico. E su Florenzi…” : Intervenuto in conferenza stampa per presentare Mirante e Santon, il direttore sportivo della Roma ha fatto il punto sul mercato “Sabatini dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni? Ho letto l’intervista perché ho l’abitudine di leggere tutto. Scherzando un po’, come lui l’ha portato magari sa meglio di me quello che dice il mercato. A volte l’informazione che va in giro non è quella reale, non ...

Chelsea - Conte risolve il contratto - ecco l'èra Sarri : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea. Il giorno in cui Jorginho sosteneva a Londra le visite mediche. ecco che può cominciare l'era Sarri, ...

Inter - ecco Politano. Juventus beffata : Golovin dice sì al Chelsea : Matteo Politano , esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il ...

Champions - ecco il nuovo logo : nella sigla anche il gol di Dzeko al Chelsea : Un cambio ogni tre anni quasi a voler chiudere un ciclo per riaprirne un altro. E in concomitanza con la terza Campions consecutiva vinta dal Real Madrid, la Uefa ha deciso di rinnovare sigla e logo ...

Chelsea - offerta faraonica da Jim Ratcliffe : ecco la risposta di Abramovich : Jim Ratcliffe fa sul serio ed avrebbe presentato un’offerta clamorosa ad Abramovich per acquistare il Chelsea. La notizia arriva direttamente dal Daily Mail, l’uomo più ricco della Gran Bretagna, con un patrimonio valutato in 21,05 miliardi di sterline avrebbe messo sul piatto 2 miliardi di sterline. La risposta del patron dei Blues è stata però negativa, l’intenzione è quella di non vendere il club e starebbe pensando alla ...

Sarri : la panchina del Chelsea è lontana - ecco i motivi : La panchina del Chelsea appare più lontana per Maurizio Sarri, che rischia di pagare carissimi vecchi insulti omofobi rivolti a Roberto Mancini. Nel quotidiano aggiornamento sul nome del prossimo manager dei Blues, oggi la stampa britannica sembra convinta che l’ex tecnico del Napoli – da settimane indicato come il favorito – sia destinato a non approdare a Londra. Tutta colpa di una lite a bordo campo di qualche anno fa con ...