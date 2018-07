Che cos’è ed a che serve ConciliaWeb | ne parlano Vodafone | Iliad e Fastweb

Cos’è il Barbie feet e perché tutte si fanno le foto in punta di piedi : La foto perfetta è in punta di piedi grazie al Barbie feet, la nuova moda che sta spopolando su Instagram. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha invidiato il corpo (fin troppo) perfetto della bambola più famosa al mondo, sognando di essere come lei. Qual è il segreto della sua bellezza? Ovviamente i piedi! Barbie infatti non cammina mai con le piante appoggiate a terra, come tutti i comuni mortali, ma sempre sulle punte. Detto fatto: le ...

Ceta : cos’è l’accordo Ue-Canada e perché sta facendo discutere : Sta salendo la tensione sul Ceta, l’accordo di libero scambio Ue-Canada approvato dall’europarlamento nel 2017 e in attesa di ratifica da parte degli Stati membri. Il vicepremier,...

Reato di tortura - cos’è e perché vogliono modificare la legge : Si riaccende il dibattito sul Reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano un anno fa. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha annunciato ieri la presentazione di due proposte di legge in materia di pubblica sicurezza, una delle quali per “abolire” – come aveva inizialmente annunciato in un tweet – il Reato di tortura per poi precisare alcuni minuti dopo con un altro tweet che la proposta ...

Che cos’è e come funziona il semaforo virtuale : Foto: Horia Varlan/Flickr CC I semafori per come li conosciamo sono destinati a sparire: la guida autonoma e la capacità delle macchine, in futuro, di coordinarsi da sole nei pressi degli incroci li renderà finalmente obsoleti, ma già diversi soggetti stanno lavorando per anticipare questo traguardo a prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale nei nostri abitacoli. Tra questi ci sono i ricercatori della Carnegie Mellon ...

Violenza assistita - Che cos’è e come combatterla : Quasi mezzo milione di bambini, in Italia, è vittima di un abuso terribile e spesso sottovalutato: la Violenza assistita. Una pratica traumatica vissuta da tutti quei minori che crescono all’interno di una famiglia nella quale la donna viene sottomessa abitualmente dal amarito. I bambini che subiscono quotidianamente episodi di Violenza assistita non presenta traumi fisici: non si presentano a scuola con occhi neri o lividi, ed è questo a ...

Che cos’è il Parco La Mandria - la riserva di caccia dei reali sabaudi dove vivrà Cristiano Ronaldo : Secondo i rumors pare che lo staff di Cristiano Ronaldo abbia già individuato la zona dove abiterà il campione portoghese. Il luogo prescelto dovrebbe essere il Parco La Mandria, sito dichiarato "Patrimonio dell'umanità" da parte dell'Unesco. Ma qual è la storia di questo monumento così importante dove vivrà il nuovo fenomenale acquisto della Juventus?Continua a leggere

La sorellanza - ecco cos’è e perché le donne ne hanno bisogno : Femminicidi, disuguaglianza salariale e discriminazione. Siamo nel 2018 ma la parità di genere tra uomini e donne, per molti versi, è ancora lontana. La sottovalutazione del genere femminile è ancora evidente. Nell’ambito lavorativo, l’uomo tende a ricoprire ruoli di maggiore prestigio e a vedere maggiormente riconosciuto il suo lavoro. E sempre sul versante sociale, il numero di donne vittime di violenze e di omicidi è allarmante. ...

“Sono malati”. La terribile notizia Che arriva dalla Thailandia - dopo il salvataggio miracoloso : cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...

Cos’è la protezione umanitaria e perché Salvini vuole ridurne l’uso : Cos’è la protezione umanitaria, cosa dice la circolare del ministero dell’interno e perché molti la criticano. Leggi

Che cos’è la terapia adiuvante dei tumori della testa e del collo? : Le principali risorse nella terapia postoperatoria dei tumori della testa e del collo sono rappresentate dalla radioterapia, dalla radioterapia in associazione alla chemioterapia e dalla radioterapia in associazione a farmaci anti-EGFR. Radioterapia Le linee guida AIOM 2016 hanno evidenziato (livello di evidenza 2+) che la radioterapia postoperatoria ha una capacità di ridurre il rischio di recidiva locale. I principali fattori di rischio che ...

Vitiligine - Che cos’è e come si cura : Winnie Harlow @gettyimages Qualche mese fa ha fatto molto discutere la storia di Winnie Harlow, modella canadese affetta da Vitiligine, che postando sul suo profilo Instagram un suo scatto invitava a valorizzare la propria bellezza ogni giorno. Un messaggio forte e coraggioso per combattere la discriminazione verso questa malattia vissuta spesso da chi ne è affetto come un “problema”. «Anche se la Vitiligine è una malattia benigna, non ...

I pesticidi causano obesità e diabete. Cos’è l’effetto ‘cocktail’ e perché è pericoloso : Ha avuto grande riscontro sulla stampa e ha suscitato molto clamore la recente pubblicazione di uno studio condotto in Francia che ha valutato su cavie l’azione di un cocktail di sei pesticidi comunemente presenti nella dieta, in particolare nelle mele come di recente documentato dalla stessa Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Le sostanze erano presenti nel cibo somministrato agli animali e ciascuna di esse a una dose ...

Che cos’è Netflix Ultra - una possibile futura opzione più costosa : Ad alcuni utenti appare una nuova opzione, Ultra, che propone la visione in Ultra Hd su 4 schermi, riducendo quelli di Premium a 2 dispositivi in Ultra Hd Qualcosa si muove nel mondo di Netflix e questa volta non parliamo di nuove serie tv o altre novità in catalogo. Dopo aver leggermente aumentato i prezzi nei mesi scorsi, infatti, pare che la piattaforma di streaming stia valutando l’introduzione di una nuova opzione di abbonamento da ...

Split Payment/ Cos’è e perché è stato abolito per i professionisti nel Decreto Dignità del Ministro Di Maio : Split Payment: cos'è e perchè è stato abolito solo per i professionisti nel Decreto Dignità approvato ieri in CdM dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tutte le ultime notizie e i dettagli(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:13:00 GMT)