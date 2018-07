Che cosa c' è sul Cittadino in edicola giovedì 19 luglio 2018

EURO & POLEMIChe/ Cosa nasconde lo schiaffo di Draghi a Savona? : La sfida tra Mario Draghi e Paolo Savona va avanti. Lo si capisce anche da un tweet proveniente da un funzionario dell'ufficio stampa della Bce, spiega NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ Così il cigno nero può far saltare il Governo entro fine anno, int. a F. ForteCAOS MIGRANTI/ Giornali e Ong, il fascino del "golpe" proibito, di N. Berti

Scontro tra Open Arms e Salvini: in Spagna perché Italia non ci tutela | Ministro: cosa nascondono?

Che cosa sta succedendo fra Di Maio - Salvini e Tria sulle nomine in Cdp? : A far accantonare l'idea dello schema a due Scannapieco-Palermo sarebbero state le voci " giunte anche a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia " che i due non hanno un particolare feeling. Una ...

Beppe Grillo raccontato da Valentina : “Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia” ecco cosa ha raccontato! : Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger, è figlia di Parvin Tadjuk, moglie dell’attuale Garante del Movimento 5 stelle: “Per me è stato un padre al 200 per cento, veniva a prendermi in discoteca, mi portava dal dentista” “Un padre al 200 per cento. E’ venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista”. Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice ...

Elisabetta Gregoraci / "Il Gf Vip? Valuterò cosa fare con la mia testa". E sul ruolo di madre rivela Che... : Con suo figlio Nathan Falco è "la tipica mamma italiana", ma a sul lavoro Elisabetta Gregoraci è determinata: nessuno può dirle cosa fare. Il nuovo amore, il suo ex e(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:38:00 GMT)

La Raggi compie 40 anni. I romantici auguri del marito : "Sei la cosa più bella Che mi potesse capitare" : Virginia Raggi festeggia oggi i suoi 40 anni. E gli auguri social del marito Andrea Severini testimoniano il ritrovato feeling tra il regista radiofonico e la sindaca di Roma: "Sei la più bella cosa che mi potesse capitare - scrive lui su facebook - Sono 40! Tanti auguri". Il post è accompagnato da una foto di una torta con le candeline su un tavolo in balcone e da uno scatto che ritrae la coppia insieme.Una dichiarazione d'amore ...

Che cosa sono le “Lucarie” - festività di Luglio nell’antica Roma che celebra le divinità boschive : La Soprintendenza di Roma rispolvera le "Lucarie" a Crustumerium, festività dell’antica Roma che si svolgeva dal 19 al 21 Luglio, legata a una durissima sconfitta subita nel 390 a.C. dall’esercito Romano che, nella disfatta, si era rintanato nei boschi e lì si era organizzato per riconquistare la città. Il Parco Archeologico di Crustumerium sarà aperto dalle 18 alle 21 per celebrare le divinità boschive che avevano protetto i soldati ...

[[L'inchiesta] Altro Che Messina Denaro - al comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento Che svela chi comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

Ripescaggi Serie B - cosa cambia dopo il ricorso vinto dal Novara : adesso spera anChe il Catania! : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda i Ripescaggi nel campionato di Serie B, forfait certo di Bari e Cesena nella prossima stagione, a serio rischio anche l’Avellino. Sembrava fatta per il Ripescaggio di Ternana e Siena ma nelle ultime ore incredibile ribaltone, accolto il ricorso del Novara, possono beneficare del Ripescaggio dunque anche squadre con penalizzazioni nelle stagioni precedenti. Nella nuova ...

Trump-Putin : cosa resta del vertice di Helsinki oltre le polemiChe sul Russiagate : Se il summit di Helsinki è stato dominato dalle polemiche sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, dietro le quinte le diplomazie cercheranno di dare un seguito concreto ai temi discussi in Finlandia: nucleare, Siria, difesa e Nord Stream. Intanto Trump fa retromarcia: piena fiducia nelle agenzie di intelligence americane di cui accetta le conclusioni sulle intrusioni russe anche se - spiega il presidente Usa - non hanno inciso ...

“AnChe Marco Baldini vittima dei Casamonica”. La scoperta choc dopo gli arresti. Cosa succedeva tra il clan della Capitale e l’ex spalla di Fiorello : Scacco al clan Casamonica. Dalle primi luce dell’alba, circa 250 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l’ausilio di unità cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’8 Reggimento Lazio, sono stati impegnati fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei ...

Mellow Mood - Che cosa significa fare reggae oggi? : Siamo addirittura andati in tour, alle elementari, abbiamo fatto un paio di spettacoli in centro Italia con i vestiti tradizionali friulani. La maggior parte dei nostri compagni era gente che veniva ...

Cosa sappiamo di «Burning Secret» - il film ritrovato Che Stanley Kubrick non realizzò mai : Un bambino, dieci anni appena, sedotto da un uomo senza morale. L’ultima opera di Stanley Kubrick, una delle tante che il regista, morto settantunenne nel 1999, ha rinunciato a realizzare, è stata rinvenuta domenica 15 luglio. Quando il professore Nathan Abrams ha trasformato in realtà una delle tante leggende costruite attorno al regista, alla sua filmografia di tredici pellicole e innumerevoli bozze. LEGGI ANCHE45 anni di Arancia ...

Alfonso Bonafede - il piano per colpire Salvini : cosa risponde al magistrato Che vuol processare il leghista : Da quasi tre anni il procuratore di Torino, Armando Spataro , accarezza il sogno di processare Matteo Salvini . Dopo che il magistrato ha messo sotto indagine l'allora segretario della Lega per ...