CGIL | porteremo solidarietà a familiari bimba rom ferita

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – “Il clima generato dalla propaganda razzista e xenofoba del governo rischia d’innescare reazioni pericolose e una deriva violenta. E’ incommentabile quanto accaduto ieri in via Togliatti ai danni di una bambina Rom, che ora rischia la paralisi”. “Domanila nostra solidarieta’ ai suoi, con un presidio che si terra’ presso il campo Rom (via Palmiro Togliatti, angolo via dei Romanisti), alle ore 10”. Cosi’ in un comunicato il segretario generale delladiRoma est Valle dell’Aniene Luigi Cocumazzo e il segretario delladi Roma e del Lazio Roberto Giordano. L'articoloromproviene da RomaDailyNews.