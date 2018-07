Ceta | export e tutela agroalimentare in chiaroscuro sulla bilancia del trattato col Canada

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) Dazi quasi azzerati, dati positivi (ma anche delusioni) sull’, specialità agroalimentari più protette, che dovranno però continuare a fare i conti con le imitazioni. Difficile riuscire a districarsi e uscire con una risposta netta dal labirinto di vantaggi, svantaggi, posizioni contrastanti e punti ancora oscuri del(Comprehensive Economic and Trade Agreement), l’accordo di libero scambio trae Unione europea entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017 e ora in fase di ratifica da parte dei Paesi membri dell’Ue. Conviene o non conviene? Se sotto il governo Gentiloni il ministero dello Sviluppo economico affermava che avrebbe creato posti di lavoro e nuove opportunità per le imprese, oggi M5S e Lega sostengono che rappresenti un pericolo soprattutto per le piccole aziende. Di fatto il governo gialloverde vuole bloccare il. Il ministro del ...