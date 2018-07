Cdp | Conte convoca vertice per le nomine ma poi lo rinvia Salvini | ' Non sapevo nulla'

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - “non sapevo nulla dell’incontro” : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Nomine Cdp - caos nel governo. Conte convoca vertice - poi lo rinvia : Il viceministro Salvini afferma di non essere stato informato dell'incontro voluto dal premier sulle Nomine, e poi rinviato

Nomine Cdp - Salvini smentisce vertice con Conte : "Non ne sapevo niente" : MILANO - 'vertice Nomine? Non sapevo ci fosse'. Le parole del vicepremier, Matteo Salvini, lasciano intendere meglio di qualunque altra cosa, l'impasse che stanno vivendo il governo e i due partiti ...

Cdp : Conte - su nome riflettiamo bene : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "Il problema non è se ci sono divergenze sulle nomine: la CDP è uno strumento chiave per la politica nazionale ha un rilievo strategico e quindi vogliamo meditare bene. Ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine della cerimonia ...

Cdp : Conte - nomine importanti - dobbiamo rifletterci bene : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il problema non è se ci sono o meno divergenze sulle nomine. Sono nomine importanti, perchè Cassa depositi e prestiti è uno strumento chiave per quanto riguarda la politica nazionale e ha un rilievo strategico. Quindi è ovvio che vogliamo meditare bene sulle nomine e quindi ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Cdp: Conte, ...

Cdp : Salvini - con Conte non abbiamo parlato di nomine : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “No, non ne abbiamo parlato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck, risponde a chi gli domanda se col premier abbia toccato anche l’argomento delle nomine per Cassa depositi e prestiti. L'articolo Cdp: ...