Cda Rai | Minoli | Cambiamento? È tutto uguale a prima

La provocazione di Minoli - candidato a vuoto al Cda Rai 'Altro che cambiamento - tutto uguale a prima'

Cda Rai : il Parlamento elegge i consiglieri Borioni e Coletti - Senato - - De Biasio e Rossi - Camera - CHI SONO : Quaranta anni, una laurea in Scienza politiche alla Cattolica di Milano e poi corsi di specializzazione in marketing ed economia digitale alla Bocconi, De Biasio, prima di approdare nel 2017 a ...

Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine : chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai : Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chi sono i nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tutti sono volti nuovi: per la storica dell'arte Borioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo ...

Cda Rai - eletti i quattro membri di nomina parlamentare. Ecco chi sono : Rai L’intesa politica ha tenuto. Camera e Senato hanno eletto poco fa a scrutinio segreto i quattro membri del CdA Rai (due per ogni Aula) di nomina parlamentare. Igor De Biasio (Lega) e Gianpaolo Rossi (FdI) sono i due componenti del nuovo Consiglio eletti dalla Camera. Rita Borioni (Pd) e Beatrice Coletti (M5S, scelta con il voto on line) sono stati eletti al Senato. Alla Camera, Igor De Biasio ha ottenuto 312 voti, Giampaolo Rossi 166. ...

