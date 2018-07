Catanzaro Lido | Valentino Beach Club

Aeroporto Lamezia - studio collegamento multimodale con Catanzaro Lido : Teleborsa, - Il collegamento tra l'Aeroporto di Lamezia e la stazione ferroviaria di Sant'Eufemia e Catanzaro Lido comincia a concretizzarsi, a distanza di due anni dalla sottoscrizione del protocollo ...

Aeroporto Lamezia - studio collegamento "multimodale" con Catanzaro Lido : Il collegamento tra l'Aeroporto di Lamezia e la stazione ferroviaria di Sant'Eufemia e Catanzaro Lido comincia a concretizzarsi, a distanza di due anni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra ...

Incendio in cantiere a Catanzaro Lido - probabile natura dolosa : Squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro sono intervenute in via Stretto Antico fronte Scuola Media Casalinuovo nel quartiere Lido del comune di Catanzaro per un Incendio ...

Incendio in cantiere a Catanzaro Lido - probabile natura dolosa : Squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Catanzaro sono intervenute in via Stretto Antico fronte Scuola Media Casalinuovo nel quartiere Lido del comune di Catanzaro per un Incendio ...

In casa con cocaina e marijuana - arrestato 29enne a Catanzaro Lido : Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno ...

Catanzaro - crolla il balcone di una palazzina al Lido : cinque feriti : Stavano chiacchierando sul balcone, quando la struttura ha ceduto. cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di un piccolo terrazzino al primo piano di una palazzina a Catanzaro Lido. Sul posto ...

Recuperati i cadaveri dei due ragazzi dispersi in mare a Catanzaro Lido - 2 VIDEO - : Sono stati trovati e Recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, tuffatosi per aiutare l'amico. ...

Recuperati i cadaveri dei due ragazzi dispersi in mare a Catanzaro Lido - VIDEO - : Sono stati trovati e Recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, forse tuffatosi per aiutare l'...