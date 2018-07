Cassa integrazione in calo a giugno : -27 - 6% su anno : Roma, 19 lug., AdnKronos, - Nel mese di giugno il numero di ore di Cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 19,5 milioni, in diminuzione del 27,6% rispetto allo stesso mese del ...

Embraco - firmata la Cassa integrazione : firmata oggi in Regione l'istanza di cassa integrazione straordinaria per i 413 lavoratori della Ventures , l'azienda che dal 16 luglio subentrerà, attraverso cessione di ramo d'azienda, all'Embraco ...

Pd - il discorso di Cuperlo a Renzi tra ‘Bandiera rossa’ e Morandi : “Matteo - sei ancora qui? Sono in Cassa integrazione…” : Scintille tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo all’Assemblea del Pd. Il senatore dem, nel suo discorso, non ha risparmiato critiche alla minoranza interna ai tempi della sua segreteria. Poco dopo, gli ha risposto direttamente dal palco Gianni Cuperlo: “Io non vedo nostalgie, oggi non si può cantare ‘Bandiera rossa’ ma nemmeno sostituirla con ‘Uno su mille ce la fa’ -ha spiegato Cuperlo– Matteo, io posso ...

Proroga della Cassa integrazione per gli ex Ittierre - Scarabeo : "Basta con la politica da reality show" : Il lavoro non si crea con gli ordini del giorno o con gli show in Aula " ha concluso -, ma facendo ripartire l'economia regionale sostenendo le imprese e mettendo in campo misure che siano da stimolo ...

Italiaonline - 400 in Cassa integrazione per sei mesi : Raggiunto l'accordo fra Italiaonline e i sindacati sugli esuberi , che mette fine a una lunga trattativa al ministero dello Sviluppo economico , Mise, . In base agli accordi, raggiunti nel corso del ...

Italiaonline - scongiurati i 400 licenziamenti : scatta la Cassa integrazione : Possono sorridere i 400 dipendenti di Italiaonline: è stato raggiunto l'accordo che scongiura i licenziamenti. L'annuncio è arrivato direttamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico...

Italiaonline - accordo raggiunto : nessun esubero - 400 dipendenti per sei mesi in Cassa integrazione. Di Maio : ‘Controllerò’ : L’accordo è stato raggiunto in extremis, perché a mezzanotte sarebbero scattati gli esuberi e le lettere di licenziamenti per i 400 dipendenti di Italiaonline. Gli esuberi programmati dall’azienda saranno invece trasformati in cassa integrazione per consentire nei prossimi sei mesi (dal 12 luglio all’11 gennaio 2019) la riorganizzazione della società. Questo il telaio dell’intesa raggiunta al ministero del Lavoro. Il percorso non sarà ...

Riva - alle Cartiere del Garda scatta la mini-Cassa integrazione : Riva. Una mini-cassa integrazione. Da oggi e fino a martedì della prossima settimana gli impianti delle Cartiere del Garda si fermano e le centinaia di dipendenti dello stabilimento Rivano verranno ...

Pomigliano e Nola - dal 30 giugno parte la Cassa integrazione alla Fca : Partirà il 30 giugno la cassa integrazione per riorganizzazione nello stabilimento Fca di Pomigliano e nel reparto logistico di Nola, che durerà fino al 10 settembre, in attesa del prossimo incontro ...

Inps - Cassa integrazione in calo a maggio : A maggio il numero di ore di Cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 23,9 milioni, in calo del 39% rispetto allo stesso mese del 2017 , 39,1 milioni, . Lo rende noto l' Inps in ...

