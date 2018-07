Caso Skripal | sono stati identificati gli autori dell’attacco letale col Novichok

gqitalia

: Ex spia russa avvelenata, media Gb: identificati i responsabili - SkyTG24 : Ex spia russa avvelenata, media Gb: identificati i responsabili - repubblica : Caso Skripal, identificati gli autori dell'avvelenamento dell'ex spia russa [news aggiornata alle 09:15] - RaiNews : Caso Skripal: inquirenti Gb avrebbero identificato colpevoli avvelenamento. Sarebbero russi ? -

(Di giovedì 19 luglio 2018) La polizia britannica avrebbe identificato i sospetti responsabili dell’avvelenamento, avvenuto a marzo a Salisbury, di Sergeie sua figlia Yulia utilizzando l’agente nervino: è quanto sostiene l’agenzia britannica Press Association citando una fonte anonima vicina alle indagini. L’agenzia PA è ripresa da Bbc – che precisa di non esser stata in grado di confermare indipendentemente la notizia – e gli altri media britannici: la Met Police, che conduce l’indagine, non ha fatto commenti. Gli investigatori sarebbero arrivati a individuare i presunti responsabili, dei quali nonresi noti i nomi, attraverso telecamere a circuito chiuso. Un altro avvelenamento daè avvenuto a inizio mese: Dawn Sturgess, intossicata col partner Charlie Rowley, è morta in ospedale giorni fa.