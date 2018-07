CASO SKRIPAL | EX SPIA RUSSA | IDENTIFICATI AUTORI AVVELENAMENTO Ultime notizie | donna al

CASO SKRIPAL - sono stati identificati gli autori dell’attacco letale col Novichok : La polizia britannica avrebbe identificato i sospetti responsabili dell’avvelenamento, avvenuto a marzo a Salisbury, di Sergei Skripal e sua figlia Yulia utilizzando l’agente nervino Novichok : è quanto sostiene l’agenzia britannica Press Association citando una fonte anonima vicina alle indagini. L’agenzia PA è ripresa da Bbc – che precisa di non esser stata in grado di confermare indipendentemente la notizia ...

“ CASO Skripal” - identificati i due autori dell’avvelenamento dell’ex spia russa : In campo gli “007” britannici. Usate le telecamere di Salisbury per arrivare ai sospetti dell’attacco col gas nervino: sarebbero russi

CASO SKRIPAL - identificati i responsabili dell’avvelenamento dell’ex spia : “Sono cittadini russi” : Sono stati incastrati attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere a circuito chiuso situate nella zona dell’avvelenamento. Gli uomini di Scotland Yard le hanno guardate e riguardate, e alla fine non hanno dubbi: “Sono russi gli autori del tentato omicidio dell’ex spia Sergei Skripal e della figlia Yulia“. Secondo quanto rivelato dall’agenzia britannica Press Association, che ha parlato con fonti a ...

“ CASO Skripal” - identificati i due autori : In campo gli “007” britannici. Usate le telecamere di Salisbury per arrivare ai sospetti dell’attacco col gas nervino: sarebbero russi

Gb : 'legame fra CASO Amesbury e Skripal non provato' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve