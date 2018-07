Caso Regeni | Fico | in gioco dignità Italia 2

Egitto - Salvini incontra Al Sisi : “Fare luce sul Caso Regeni” : Egitto, Salvini incontra Al Sisi: “Fare luce sul caso Regeni” Egitto, Salvini incontra Al Sisi: “Fare luce sul caso Regeni” Continua a leggere L'articolo Egitto, Salvini incontra Al Sisi: “Fare luce sul caso Regeni” proviene da NewsGo.

Egitto - incontro Salvini-Al Sisi : "Farò giustizia sul Caso Regeni" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini si è recato oggi in Egitto per incontrare il Presidente egiziano Abd al-Fatta? al-Sisi e il ministro dell’Interno egiziano Mahmoud Tawfik per un colloquio privato che si è svolto a Il Cairo.Salvini, anche oggi molto attivo sui social network, non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo né un commento su come si sono andati i colloqui, ma è stato il Viminale a diffondere una brevissima nota per ...

Caso Regeni - Salvini in Egitto : "Vogliamo fare giustizia"/ "Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo" : Caso Regeni, Salvini in Egitto: "Vogliamo fare giustizia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo". Le ultime notizie.

Caso Regeni - Salvini : "Da Egitto promessa di risposte in tempi brevi" : "Mi è stato promesso chiarezza , con risposte certe in breve tempo ". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato al Sisi a Il Cairo. "Dobbiamo riallacciare una ...

Caso Regeni : Conte - lavoriamo a progetto che speriamo porti giustizia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini è stato oggi in Egitto come concordato e in Egitto andrà, come concordato, il ministro Moavero. Il presidente del Consiglio si muoverà quando ci saranno alcuni passaggi che riteniamo significativi”. Sul Caso Regeni “c’è un percorso che stiamo seguendo, che abbiamo progettato, programmato, che stiamo cercando di realizzare. Sono quindi tutti passaggi che si ...

Caso Regeni, Salvini in Egitto: "Vogliamo fare giustizia per la famiglia e l'Italia. Al Sisi ha promesso risposte certe in breve tempo".

Caso Regeni : Salvini - da Egitto promessa di risposte in tempi brevi (2) : (AdnKronos) – “Dobbiamo riallacciare una collaborazione tra Italia e Egitto -ha detto Salvini- che è fondamentale, strategica, inevitabile. La premessa, ovviamente, è la chiarezza su quanto accaduto a Giulio Regeni. Chiarezza è stata promessa, e chiarezza e giustizia verrà fatta per la famiglia ma anche per il popolo italiano. Siamo sicuri che l’iniziativadella giustizia egiziana sarà rapida e darà risposte certe”. ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Mi è stato promesso chiarezza, con risposte certe in breve tempo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Sisi a Il Cairo.

Caso Regeni - Salvini in Egitto incontra Al Sisi : 'Fare piena luce' - : Il ministro dell'Interno ha incontrato al Cairo il presidente egiziano. Il Viminale riferisce di un colloquio "lungo e cordiale". Al centro dei colloqui il rafforzamento delle iniziative in tema di ...

Salvini incontra presidente egiziano : fare luce su Caso Regeni : Roma, 18 lug., askanews, - Si è svolto questa mattina a Il Cairo un lungo e cordiale colloquio tra il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ...

