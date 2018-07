Case di lusso | Elizabeth Taylor | in vendita la sontuosa dimora a Beverly Hills della

I requisiti delle Case di lusso : Per capire se una casa possa essere definita di lusso oppure no è necessario fare riferimento alla sua superficie catastale, per calcolare la quale non ci si deve basare sull’abitabilità di fatto della superficie, ma sulla sua utilizzabilità, che corrisponde alla sua abitabilità potenziale. La legge italiana, in particolare, prevede che un immobile debba essere categorizzato come di lusso se la sua superficie è di più di 240 metri quadri. ...