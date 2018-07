Carolina Kostner | «Ancora incerto il mio futuro»

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018-2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. C’è Carolina Kostner! : Nella serata di ieri tramite un comunicato L’ISU ha annunciato i partecipanti della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico . Nella stessa nota è stata anche ufficializzata la sostituzione della Cup Of China con una nuova tappa europea nella città di Helnsiki. Per la gioia dei fan, l’inesauribile Carolina Kostner farà sognare tutto il mondo anche per questa stagione. La pattinatrice altoatesina ...

Carolina Kostner : «Estate di pausa - ho tanto bisogno di staccare» : Avrò l'opportunità di dedicarmi agli spettacoli, a promuovere il mio sport e per ricaricare le batterie, per poi rimettermi in allenamento per il futuro». Lo ha detto la pluricampionessa di ...