Caro nonno | se tu fossi vivo avresti capito quanto ti coccolerei La lettera

(Di giovedì 19 luglio 2018) Sono trascorsi 26 anni dalla morte di Paolo Borsellino, il magistrato siciliano ucciso da Cosa Nostra il 19 luglio 1992 durante una delle pagine più cupe della storia italiana: l'orribile strage di via D'Amelio.", mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tuti. Ti voglio bene, la tua nipotina Fiammetta Borsellino". Queste il messaggio affettuoso che la nipotina Fiammetta ha dedicato alche non ha mai conosciuto, accompagnate dal disegno di un grande cuore. Il messaggio è stato letto a conclusione della messa dedicata alle vittime della strage, celebrata nella chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria. Le parole, pronunciate da Don Cosimo Scordato, da sempre impegnato nella lotta per un riscatto sociale del Paese, hanno suscitato emozione tra i fedeli.La messa è stato un importantissimo "momento di ...