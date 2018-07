Car sharing - DriveNow raggiunge i 100 mila clienti a Milano

DriveNow lancia il Car sharing settimanale per l’estate : DriveNow, il car sharing del Gruppo BMW presente a Milano con 500 vetture tra BMW e MINI, in vista delle imminenti partenze delle vacanze e dell’esigenza di molte famiglie e coppie e gruppi di amici di viaggiare in un’auto in condizioni di migliore salute, dimensioni e cilindrata, apre al car sharing settimanale con un’offerta 7 […] L'articolo DriveNow lancia il car sharing settimanale per l’estate sembra essere il primo su ...

Drive Now - il Car sharing che ti porta in vacanza : Una settimana al mare o in montagna, con tutta la comodità di avere un’auto a propria disposizione. Anche se l’auto in questione è normalmente votata al car sharing in quel di Milano. È questa la proposta che arriva da DriveNow, il servizio di veicoli in condivisione targato Bmw attivo nella metropoli meneghina, che per il periodo estivo ha deciso di mandare le proprie fedeli automobili in vacanza. In compagnia dei propri utenti, ...

Volkswagen e i servizi di Car sharing a zero emissioni : Nel futuro, Volkswagen offrirà ai suoi clienti anche servizi di car sharing. Dal 2019, la piattaforma Volkswagen We comincerà a offrire in Germania servizi di mobilità a richiesta, in particolare il car sharing. Già nel 2020, questi servizi verranno poi estesi ad altre città principali in Europa, America settentrionale e Asia. Questo l’annuncio del Membro […] L'articolo Volkswagen e i servizi di car sharing a zero emissioni sembra essere ...

Volkswagen pronta a lanciarsi nel Car sharing : Nel futuro Volkswagen offrirà ai suoi clienti anche servizi di car sharing. Dal 2019, la piattaforma Volkswagen We comincerà a offrire in Germania servizi di mobilità a richiesta, in particolare il ...

Renault - 2.000 elettriche per il Car sharing di Parigi : Il gruppo Renault e la città di Parigi hanno annunciato di voler sviluppare un nuovo sistema di modalità urbana a zero emissioni. La condivisione sarà alla base del progetto che porterà sulle strade Parigine e della regione dell'le-de-France, già entro la fine del prossimo anno, 2.000 vetture della gamma elettrica del costruttore francese.Dal noleggio al car sharing. Il primo step della nuova collaborazione porterà la Renault a introdurre ...

Volkswagen - Al via nel 2019 il Car sharing elettrico : La Volkswagen si prepara a offrire servizi di car sharing con la piattaforma denominata WE (come noi, in inglese), che prevede unapplicazione per smartphone (al momento, già attiva a Wolfsburg per i parcheggi). Le auto a noleggio saranno esclusivamente elettriche. Si partirà in Germania nel 2019, per poi estendere i servizi alle principali città dell'Europa, del Nord America e dell'Asia, già nel 2020. Lo ha annunciato Jürgen Stackmann, ...

Il bike sharing supererà il Car sharing in futuro? : Lo sharing si fa green e dagli Usa arriva la notizia che le due principali società attive nel settore, Uber e Lyft, stanno riversando i loro investimenti nell'acquisto di aziende che si occupano del ...

Helbiz - l’app di Car sharing per noleggiare la propria auto in criptovalute : Il mondo del car sharing è pronto a dare il benvenuto a una nuova realtà dai confini ancora non del tutto esplorati, avviata negli Stati Uniti dal giovane imprenditore siciliano Salvatore Palella (già noto ai tifosi di calcio per la sua breve esperienza nel 2013 nel ruolo di presidente dell’Acireale). La startup in questione si chiama Helbiz e consente, in estrema sintesi, di mettere a noleggio la propria auto personale agli utenti del ...

Helbiz - l’app di Car sharing tra privati in arrivo da dicembre anche in Italia : Da diversi anni a questa parte le piattaforme di sharing mobility stanno registrando una grande diffusione in tutto il mondo spingendo sempre più persone ad avvicinarsi a queste soluzioni per muoversi in città senza bisogno di usare un’auto di proprietà. Le piattaforme disponibili sono molteplici e raggiungono ormai anche le principali città d’Italia, e nella gran parte dei casi sono offerte da grandi aziende che gestiscono ...

240 Renault Zoe a Bologna per il Car sharing 100% elettrico [GALLERY] : Tper (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) ha annunciato ufficialmente, alla presenza del Sindaco di Bologna Virgilio Merola e dell’Assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Bologna, Irene Priolo, l’arrivo del car sharing 100% elettrico “Corrente”, il car sharing a flusso libero che sarà attivo dal prossimo autunno sul territorio bolognese Per il nuovo servizio, l’amministrazione comunale di Bologna ha scelto di avvalersi di una ...

Moia - Volkswagen lancia il Car sharing del futuro : ma in Italia è fattibile? : Negli ultimi anni le case di auto si sono interrogate in vari modi sulla mobilità del futuro: concept, idee, convegni, previsioni ed esperimenti. Tante e diverse tra loro le risposte, c’è però chi ha già provato a mettere in pratica questo tipo di previsioni, un passaggio per nulla scontato in cui le sfumature e i risultati possono essere molto lontani tra loro. Moia è una azienda di car pooling elettrico destinata a persone che si muovono ...

Fusione Car2go-DriveNow. Quando l'unione fa la forza anche nel mondo del Car sharing : ROMA - Scacco alla concorrenza in tre mosse. Daimler e Bmw hanno ufficializzato la decisione di voler procedere alla Fusione delle società di car sharing Car2go e DriveNow. In gennaio, prima...

A Venezia parte 'Yuko with Toyota' - il Car-sharing Full Hybrid" : Un bel risparmio di carburante e soprattutto di inquinamento, sia acustico che atmosferico, che non potranno che giovare alla città unica al mondo e ai suoi abitanti. Ad appena dieci giorni dal ...

YUK with Toyota - Il Car sharing ibrido arriva a Venezia : La Toyota Motor Italia ha presentato a Venezia il programma di car sharing Hybrid YUK with Toyota. La conferenza si è svolta presso la sala conferenze dellIsola Nuova del Trochetto, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro."Andiamo". Il servizio, è accessibile tramite app oppure dal portale dedicato ed è stato sviluppato con la collaborazione di Omoove e Assist Digital, in partnership con Q8, che offrirà la nuova formula del ...