Caos Milan | Albertini | “i tifosi non meritano questo”

Milano - coppia dimentica figli sulla banchina della metro : scoppia il Caos : dimenticano i figli sulla banchina della metro e suonano l' allarme . È accaduto intorno alle 16 a Milano a una coppia di genitori a bordo di un treno della linea rossa. La coppia, un 60enne italiano ...

Cessione Milan - adesso è Caos : furia Commisso - gesto clamoroso di Yonghong Li - arriva anche la sentenza Uefa : Cessione Milan – Situazione sempre più delicata in casa Milan, a tenere banco oltre al calciomercato che comunque non è ancora decollato è sicuramente la Cessione ed il futuro del club rossonero, sembrava fatta per il passaggio al calabrese Rocco Commisso, nelle ultime ore clamoroso gesto di Yonghong Li che rischia di far saltare tutto. Dopo un primo accordo per l’acquisto da parte dell’imprenditore americano dell’80% delle quote ...

Caos Milan : Li non completa l’aumento di capitale - fondo Elliott ad un passo dalla proprietà : Milan– Li Yonghong non ha completato l’aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi, così Elliott, sollecitato dall’ad rossonero Marco Fassone, interverrà in surroga, versando i residui 32 mln di euro. Li, che ha già un debito di 303 mln con il fondo, deve restituire i 32 milioni in 7-10 giorni. Altrimenti si avvierà l’iter per l’escussione del pegno da parte di Elliott, davanti al tribunale del ...

Milano - 'piano moschee' del sindaco Sala scatena Caos/ 6 luoghi di culto regolarizzati - non c'è Viale Jenner : Piano moschee a Milano: sindaco Sala nel caos dopo il piano di regolarizzazione di 6 centri islamici, non ci sono Palasharp e Viale Jenner.

Caos governo - Borsa Milano chiude a -2.65%. Impennata spread - : Altra giornata negativa per i mercati. Male Piazza Affari e differenziale decennale che chiude vicino ai 300 punti base. Pesano le incertezze del quadro politico , soprattutto dopo l'annuncio che ...

Milan - Fassone allo scoperto dopo il Caos Uefa : dal budget - al calciomercato - all’esclusione dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...