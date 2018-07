Cannabis | Coldiretti al Ministro Grillo | pronti a coltivarla in Italia

Cannabis - Coldiretti : aumentati di 10 volte i terreni coltivati : In Italia nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati a Cannabis sativa, dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018 nelle campagne. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il parere formulato dal Consiglio Superiore di Sanità su richiesta del ministero della Salute sulla Cannabis light che ha contribuito alla diffusione della coltivazione in Italia utilizzata anche per esperienze innovative, ...