Cannabis a uso medico | Giulia Grillo | aumenterò import da Olanda

L’uso di Cannabis sintetica aumenta il rischio ictus anche nei giovani : L'avvertimento lanciato da un gruppo di ricercatori statunitensi dopo aver studiato approfonditamente il caso di un 25enne portato al pronto soccorso in uno stato confusionale. Il giovane era stato vittima di ictus nonostante la giovane età e non aveva una storia familiare di malattie cardiache o di fattori di rischio cardiovascolari tradizionali.Continua a leggere

Droghe - Italia al terzo posto in Europa per l'uso di Cannabis : L’Italia è terza per consumo di cannabis nei paesi dell’Eurozona. Fuori dal podio, invece, ‘soltanto’ per l’utilizzo di cocaina, per cui possiamo ‘vantare’ la quarta posizione. È quanto si legge in un report dell’Agenzia europea sull'uso di Droghe e stupefacenti. I trends raccontano di un mercato UE in continuo in sviluppo. In crescita infatti anche i consumatori della polvere bianca. Rispetto a quest’ultima, segno più pure per l’ectasy, benché ...

Italia terza in Ue per uso Cannabis : 15.03 L'Italia è terza in Europa per il consumo di cannabis e quarta per quello di cocaina: è quanto emerge dai dati dell' Agenzia europea delle droghe. Stabile nella Ue l'uso di cannabis (24 mln di adulti nel 2017) e segni di aumento per la cocaina (3,5 milioni). Nel nostro Paese fa uso di cannabis il 20,7% dei giovani, mentre il tasso sull'arco della vita sale al 33,1%, dopo Francia e Danimarca (41,4% e 38,4%). Consuma cocaina l'1,9% dei ...

