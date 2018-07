Caldo Eccezionale sulla Penisola Scandinavia

retemeteoamatori

: Notti tropicali nella città più settentrionale del Mondo: ad #Hammerfest la temperatura non è mai scesa sotto i 25… - EpsonMeteo : Notti tropicali nella città più settentrionale del Mondo: ad #Hammerfest la temperatura non è mai scesa sotto i 25… - Meteobook : Ondata di CALDO eccezionale nei Paesi Scandinavi - giantede : RT @RudiBressa: Giornata di caldo eccezionale in Europa settentrionale. Il 17 luglio le temperature registrate sono andate ben oltre i 30°C… -

(Di giovedì 19 luglio 2018)scandinava e sull’Europa del Nord, per l’anomala posizione di un campo anticiclonico con i massimi al suolo e in quota in prossimità del Mare di Barents. Andrea Corigliano, ci spiega...