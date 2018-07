ilfattoquotidiano

: Calcutta, dai concerti nei bar all’Arena di Verona, in due dischi: conversazione col… - TutteLeNotizie : Calcutta, dai concerti nei bar all’Arena di Verona, in due dischi: conversazione col… - italianaradio1 : Chiudere gli occhi e pescare una parola dall’inconscio, così come la suggerisce il caso. Così come potrebbe... - italianaradio1 : Calcutta, dai concerti nei bar all’Arena di Verona, in due dischi: conversazione col cantautore che odia settembre… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Chiudere gli occhi e pescare una parola dall’inconscio, così come la suggerisce il caso. Così come potrebbe fare Raymond Queneau, lo scrittore e poeta francese. Oppure qualcuno che, come lui, ama acciuffare le parole da una qualche profondità e portarle in superficie., per esempio, il cantautore di Latina che in dueè riuscito a conquistare l’Arena di. Edorado D’Erme, nome all’anagrafe, con il suo Evergeen, un album che sta tra genio e divertissement, ha messo insieme una sequenza di titoli che sembra proprio un esercizio del poeta francese: Paracetamolo, Orgasmo, Pesto, Rai, Hubner, Kiwi, Saliva, Dateo, Nuda nudissima. Titoli che fanno venire voglia di giocare, trovandosi davanti il cantautore ventinovenne nella redazione milanese del Fattoquotidiano.it, a pochi giorni da due live molto importanti. Sabato 21 luglio,sarà allo ...