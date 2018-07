Calciomercato Udinese - uno svincolato in arrivo : la mossa di Pradè : Udinese pronta a mettere sotto contratto il sostituto di Widmer, esterno di destra che ha lasciato un vuoto nella rosa friulana In casa Udinese si deve colmare il vuoto lasciato da Widmer. Lo svizzero ha salutato la truppa di Velazquez, il quale adesso ha necessità di acquistare un nuovo esterno destro da aggiungere alla rosa. Ebbene, Pradè sembra aver individuato l’uomo giusto. Secondo quanto rivelato da Skysport, l’Udinese ...

Calciomercato Sampdoria - si tenta la beffa all’Udinese : le ultime : 1/11 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Calciomercato Udinese - ecco chi è Pussetto : lui - Di Maria e l'Huracan : "Ufficiale, l'Udinese ha preso Ignacio Pussetto". Ok, parliamo di...? Alzi la mano chi ne era a conoscenza già da prima. Pochi coraggiosi? Pochissimi. Perché le cose sono due: o sei un appassionato di ...

Calciomercato Udinese - Musso : “pronto per una grande stagione” : “L’interesse dell’Udinese mi ha subito entusiasmato. È un club famoso per la sua storia; la serie A è un campionato molto difficile, è competitivo come quello argentino. Sapevo che l’Udinese era un club in cui potevo migliorare e con una scuola di portieri importanti. Quando ho saputo del loro interesse non ho mai dubitato. Ora sono qua, disposto a continuare a migliorare continuamente e a fare una grande ...

Calciomercato - Pussetto all'Udinese per 8 milioni di euro : Colpo dell'Udinese che si assicura il talentino argentino Ignacio Pussetto. Esterno d'attacco o all'occorrenza anche punta, classe 1995, ha chiuso l'ultimo campionato giocato con l'Huracan con 9 gol e ...

Calciomercato Udinese : acquistato Opoku : Nicholas Opoku, difensore della Nazionale ghanese di 20 anni, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto il club friulano. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Club Africain di Tunisi, con il quale nella passata stagione ha collezionato 20 presenze. Ha firmato un contratto di quattro anni e si è già aggregato al gruppo a disposizione dell’allenatore Julio Velazquez. “Opoku è un difensore che si è messo in ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : Opoku firma un quadriennale : UDINE - L' Udinese ha annunciato l'arrivo del giovane difensore ghanese Nicholas Opoku . Classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Club Africain di Tunisi e ha firmato un contratto di quattro anni. ...

Calciomercato Udinese - ufficiale la rottura con De Paul : i motivi del clamoroso braccio di ferro : Secondo l’entourage del giocatore, l’Udinese non avrebbe mantenuto la promessa di lasciarlo partire in caso di offerta importante Clima teso in casa Udinese, dove il futuro di Rodrigo De Paul è diventato davvero un rebus. Il club bianconero non ha mantenuto la promessa di lasciar partire il giocatore in caso di offerta importante, preferendo arrivare al braccio di ferro. La proposta in questione riguarda quella della ...

Calciomercato Udinese - altro rinforzo dalla Juventus [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Udinese – Udinese attiva nel Calciomercato, dopo le ultime finestre non entusiasmanti il club bianconero è finalmente protagonista. Dopo il colpo Mandragora, altro innesto dalla Juventus. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso tra i due club per Andrea Favilli, giovane attaccante classe 1997, finito anche nel mirino del Wolverhampton. Si sta lavorando per un’operazione a titolo ...

Calciomercato Udinese : ufficiale l’arrivo di Musso : Juan Agustín Musso, portiere argentino, classe 1994, è un nuovo giocatore dell’Udinese. La notizia è stata ufficializzata oggi dal club friulano con una nota sul proprio sito. Il portiere, con passaporto anche italiano, arriva dal Racing club, la squadra di Avellaneda, con cui ha totalizzato 80 presenze. Ha firmato con l’Udinese un contratto fino al 30 giugno 2023. Nel reparto portieri ha firmato il suo primo contratto da ...

Calciomercato Udinese : Barak destinato a rimanere - : Purtroppo la nostra politica è questa, si scontra con quelle che sono le nostre possibilità, cerchiamo di valorizzare i nostri prodotti per un periodo, poi per varie logiche siamo costretti a cedere "...