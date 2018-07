Calciomercato Sassuolo | frenata Locatelli | arriva Boga dal Chelsea

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Bourabia dal Konyaspor : Sassuolo - Nuovo colpo dalla Turchia per il Sassuolo : il club neroverde ha infatti acquistato dal Konyaspor il centrocampista marocchino, con passaporto francese, Mehdi Bourabia , 26 anni. Il suo ...

Calciomercato - Sassuolo ancora in pole per Brignola : Sassuolo - All'Udinese piace molto Brignola , che però sembra diretto dritto dritto al Sassuolo , con l' Atalanta che spererebbe ancora un inserimento per fare scambio con Capone al Benevento . L'...

Calciomercato Fiorentina - si insiste con il Sassuolo per Berardi : c'è distanza tra domanda e offerta : Obiettivo Berardi per la Fiorentina , che ha ormai individuato nel giocatore del Sassuolo il rinforzo giusto per il proprio reparto offensivo. Il club viola non ha intenzione di mollare, l'ultima ...

Calciomercato - Frosinone : Goldaniga e Letschert del Sassuolo sono le idde per la difesa : Il Frosinone di Moreno Longo vuole sistemare anche la difesa. I nomi caldi arrivano dal Sassuolo: si tratta di Edoardo Goldaniga e Timo Letschert . Lo riferisce Sky Sport . Segui LIVE tutte le trattative di Calciomercato! 0

Calciomercato Sassuolo - accelerata per Locatelli : incontro decisivo con il Milan per chiudere l’operazione : Il direttore generale del Sassuolo è arrivato a Milanello per discutere con i rossoneri di Locatelli, centrocampista che interessa ai neroverdi Il Sassuolo si avvicina a Manuel Locatelli, giovane centrocampista di proprietà del Milan. accelerata decisiva in queste ore del club emiliano, con il direttore generale Carnevali che ha raggiunto Milanello per chiudere una trattativa che va avanti da giorni. Si cerca un’intesa sulla base di ...

Calciomercato Sassuolo. ora Brignola è più vicino : SASSUOLO - Da ieri è ufficialmente scattata la fase di preparazione estiva del Sassuolo , con Kevin Prince Boateng che tra tutti i neroverdi era certamente quello più atteso a Vipiteno. Il ghanese da ...

Calciomercato - Fiorentina : tentativo per Berardi del Sassuolo : Nei giorni scorsi è stato trattato dal Milan, ma il suo trasferimento in maglia rossonera si è poi bloccato, nulla di fatto almeno per il momento : su Domenico Berardi adesso c'è l'interesse della ...

Calciomercato Sassuolo - Di Francesco : «Ho voglia di ripartire» : Sassuolo - "Voglio esser giudicato come giocatore. Come Federico e basta. Mio padre ha fatto bene qui, io devo ancora dimostrare di essere da Sassuolo " . Federico Di Francesco si presenta così all'...

Calciomercato Sassuolo - due cessione per la società di Squinzi : Due operazioni in uscita per il Sassuolo nel giorno del raduno. E’ ufficiale il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del centrocampista Luca Mazzitelli (’95) al Genoa. La cessione più importante, non ancora ufficializzata ma certa, è il passaggio a titolo definitivo del difensore Francesco Acerbi alla Lazio. Le due società avrebbe trovato un accordo sulla cifra di 10 milioni di euro. Acerbi, che aveva disertato nei ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l'acquisto di Boateng. Presentato De Zerbi : 'Prince valore aggiunto' : Adesso è ufficiale: Kevin Prince Boateng torna in Italia e vestirà la maglia del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan dall'Eintracht Francoforte, a titolo ...

Calciomercato Sassuolo - Ferrari piace ad Everton e West Ham : Sassuolo - Dopo una stagione con 30 presenze e 2 gol all'attivo, Gian Marco Ferrari ha lasciato la Sampdoria , per tornare al Sassuolo . Sul difensore ci sono alcuni club di Premier League, tra cui ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : Giovanni Rossi è il nuovo ds : Sassuolo - Il Sassuolo annuncia Giovanni Rossi come suo nuovo direttore sportivo. Per lui è un ritorno, avendo già lavorato con la società emiliana nel 2006 per la prima volta, come membro del ...