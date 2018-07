Calciomercato Milan | novità importanti dal fronte Badelj | tutti i dettagli

Calciomercato Milan : Ciao Kalinic! Locatelli in stand-by : Dopo la deludente stagione di Nikola Kalinic con la maglia del Milan, i rossoneri si sono mossi per cederlo. Su di lui poca concorrenza, ma l’Atletico Madrid si è accaparrato l’ex Fiorentina. Simeone l’ha richiesto formalmente alla società, e il presidente ha dato l’okay per il trasferimento, sul piatto un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Manca solo l’ufficialità da parte dei club, ma in Spagna sono ...

Calciomercato Milan - Bonucci ha già le valigie in mano : incontro positivo tra l’agente e il Paris Saint-Germain : L’agente del calciatore rossonero ha incontrato a Parigi i vertici del Paris Saint-Germain, confermando il gradimento del proprio assistito alla destinazione francese Lo scossone societario che coinvolge il Milan potrebbe spingere Leonardo Bonucci a lasciare il club rossonero, dopo solo una stagione dal suo sbarco a Milanello. AFP/LaPresse Il procuratore del difensore ex Juventus ha incontrato infatti a Parigi i vertici del Paris ...

Calciomercato - la riconferma di Suso al Milan è data a a 1 - 75 : TORINO - Il Milan ha alzato la posta su Suso. La clausola rescissoria per il cartellino dello spagnolo , da 38 milioni di euro, è scaduta e ora chi vorrà portarlo via ai rossoneri dovrà fare un'...

Calciomercato Milan : Occasione Higuain - tentazione Morata : Calciomercato Milan, incrocio Higuain-Morata Il Milan si trova in un momento difficile e buio, dopo il passaggio di proprietà ad Elliott, e una situazione con la Uefa piuttosto complicata, la coppia Fassone-Mirabelli non si scoraggia e mette nel mirino Higuain. L’attaccante della Juve dopo l’arrivo di Ronaldo, potrebbe non essere più al centro del progetto, e si sta guardando intorno per una nuova avventura. Su di lui è ...

Calciomercato : Gattuso verso l'addio al Milan (RUMORS) : In casa Milan si respira aria di cambiamento, difatti dopo le numerose vicissitudini che hanno visto coinvolta l'intera dirigenza cinese nelle scorse settimane, è arrivato il momento di capire anche quale sarà il volto della squadra e dell'allenatore che traghetterà il diavolo nel corso della prossima stagione. Sembrava quasi ufficiale la conferma da parte di Elliott sull'attuale allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, che nella precedente ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Milan - il Calciomercato si accende grazie ad Elliott : in arrivo due grandi colpi! : Milan nuovamente molto attivo sul mercato dopo l’addio di Yonghong Li e l’approdo del fondo americano Elliott a capo del club rossonero Il Milan può tornare a sorridere. Dopo la triste epopea targata Yonghong Li, l’approdo di Elliott al timone del club rossonero può far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi. La situazione economica si stabilizzerà ed anche l’Europa League dovrebbe tornare ad essere una certezza ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Milan - pronto il blitz nella notte : si tenta il grande colpo in attacco : 1/11 LaPresse/PA ...

Calciomercato Milan - blitz a Londra per Morata. Obiettivo Higuain : Un Calciomercato 'congelato' almeno all'apparenza, perché nonostante il gruppo Elliott potrebbe presto apportare dei cambiamenti nell'organigramma societario del club, l'amministratore delegato del ...

Calciomercato Milan - clamoroso scatto dei rossoneri : c’è il sì di Higuain : La società rossonera ha incassato il sì di Higuain, in uscita dalla Juventus dopo l’arrivo di Ronaldo. Contatti vivi anche con il Chelsea per Morata Il Milan è agguerrito sul mercato. Nonostante le difficoltà societarie affrontate dalla dirigenza, Fassone e Mirabelli si muovono verso obiettivi importanti. A Londra il dirigente sportivo e l’amministratore delegato rossonero hanno dato vita in queste ore un vero e proprio ...

Calciomercato Milan - scade la clausola di Suso! Il Chelsea monitora lo spagnolo - ma il prezzo lo fanno i rossoneri : Nella notte è scaduta la clausola di 38 milioni presente nel contratto di Suso. Intanto il Chelsea segue lo spagnolo per il dopo Hazard: il Calciomercato del Milan entra nel vivo Dalla mezzanotte di ieri, sul contratto di Suso non è presente alcuna clausola. L’offerta da 38 milioni alla quale il Milan non si sarebbe potuto opporre non è più valida, nè per l’Italia, nè per l’estero. Adesso i rossoneri, in caso di cessione, ...

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid stringe per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic , attaccante del Milan , rientrato due giorni fa in Italia per svolgere i test di inizio stagione, è sempre nel mirino dell' Atlético Madrid . I colchoneros hanno in programma, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - via Bonucci? Ecco l’eventuale sostituto : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Il club deve obbligatoriamente muoversi anche in uscita, le prime cessioni eccellenti sembravano quelle di Suso e Donnarumma ma nelle ultime ore il più vicino a salutare è Leonardo Bonucci. Dopo una sola stagione il ‘matrimonio’ con i rossoneri sembra essere giunto al ...