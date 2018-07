Calciomercato 2018 | tutti i colpi ufficiali già piazzati

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al Calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Calciomercato 2018/2019 - tutte le date : Un mondo sospeso che si ripete anche a gennaio, quando i giochi sono già stati in parte fatti ed è il momento - se possibile - di correre ai ripari, correggere, migliorare. Anche quest'anno questa ...

Calciomercato 2018 - la top 11 degli affari di giugno : Si è di fatto chiuso il primo mese di mercato e la parte del leone l'hanno fatta certamente Inter e Roma. È vero: la Juve ha preso Cancelo, Perin ed Emre Can, e ancora prima Caldara ma per una serie ...

Calciomercato - i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2018. FOTOGALLERY : Sono numerosi i calciatori di alto profilo, alcuni dei quali impegnati al Mondiale, che vedranno oggi terminare il loro contratto con le rispettive società e dal 1° luglio saranno liberi di firmare a ...

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Serie A - le date del Calciomercato 2018/19 : chiuderà il 17 agosto e il 18 gennaio : Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: da quest'anno, la novità sarà la chiusura anticipata rispetto al passato. L'articolo Serie A, le date del calciomercato 2018/19: chiuderà il 17 agosto e il 18 gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juve - 11 di partenza stellare per il 2018 : la possibile formazione : La dirigenza della Juventus ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. L'obiettivo principale del club bianconero, infatti, è la conquista della "Coppa dalle grandi orecchie", che manca a Torino da più di vent'anni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il futuro di Higuain appare già scritto: l'attaccante argentino è stato messo sul mercato e dovrebbe lasciare la Juventus in questa ...

Le date del Calciomercato 2018-2019 : chiusura il 17 agosto : Trasmissione che andrà in onda dal 4 giugno al 21 luglio, e poi ancora dal 13 al 17 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 , con "Anteprima calciomercato" alle 22.45, , ...

