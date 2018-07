Calcio | al terzo tentativo il Monza si aggiudica il Brianteo | via libera allo Stadium

Calcio - Mondiali 2018 : Meunier e Hazard regalano il terzo posto al Belgio - inglesi fuori dal podio : Il Belgio si regala il terzo posto , trasformando i Mondiali 2018 in Russia in un’edizione da incorniciare. Un gol di Meunier in avvio di gara e una perla di Hazard nel finale neutralizzano l’Inghilterra, decisamente sottotono e costretta a restare fuori dal podio dopo aver cullato il sogno di sollevare la coppa al cielo. I due tecnici adottano un po’ di turnover, dando spazio a chi ha giocato meno nelle partite ...

Mondiali di Calcio - la Francia è la prima finalista. Il Belgio si giocherà il terzo posto : Abbiamo la prima finalista di questo Mondiale 2018: è la Francia di Didier Deschamps, che in caso di vittoria della Coppa sarebbe il terzo uomo nella storia a vincere in carriera la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore. I Bleus hanno sconfitto il Belgio per 1-0 grazie alla rete al 51° minuto del centrale difensivo del Barcellona Samuel Umtiti: per loro è la terza finale mondiale nella storia dopo quelle del 1998 (vinta) e del 2006 ...