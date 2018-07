Cairo | «Per il mercato del Torino abbiamo già speso 49 milioni»

Torino - Cairo : 'Tenere i big fondamentale per fare bene. N'Koulou-Siviglia? Offerta respinta' : In ritiro a Bormio, il Torino si sta preparando per la nuova stagione. A osservare il lavoro di Belotti e compagni l'occhio vigile di Urbano Cairo, che sta seguendo da vicino la squadra allenata da ...

Torino pronto a colpire sul mercato : la trattativa per l’esterno ed il sogno “celato” da Cairo : Torino alle prese con due trattative diventate caldissime nelle ultime ore, il presidente Cairo ha in serbo alcune novità Il presidente del Torino Urbano Cairo, ha sempre definito impossibile l’arrivo di Simone Zaza. Secondo le ultime indiscrezioni però, i granata starebbero continuando a trattare il calciatore del Valencia con insistenza, con l’idea di creare una super coppia con Belotti nel nuovo 3-5-2 di stampo mazzarriano. ...

Cairo - tutto pronto per il Premio Mario Panseri : tra i finalisti tre cantautori savonesi : Tre savonesi tra i finalisti del Premio Mario Panseri. L'evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Cairo Montenotte, vedrà il suo epilogo finale sabato 21 luglio in piazza della ...

12 persone sono state ferite da un’esplosione in uno stabilimento chimico al Cairo : 12 persone sono state ferite da un’esplosione in uno stabilimento chimico vicino all’aeroporto del Cairo. Secondo un portavoce dell’esercito egiziano, l’esplosione è avvenuta in un deposito di combustibili a causa delle temperature troppo alte. Le 12 persone ferite sono state ricoverate: The post 12 persone sono state ferite da un’esplosione in uno stabilimento chimico al Cairo appeared first on Il Post.

Cairo : “CR7 a Juve bene per campionato - io mi occupo del Torino” : Il passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo, “mi sembra una cosa importante per loro, una cosa importante anche per il campionato italiano, perché lo rende più interessante per il mondo intero. Non ho fatto troppe valutazioni. Ora mi occupo del Torino e della sua campagna acquisti”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del palinsesto della nuova stagione di ...

LIVE Motocross - GP Asia 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Jeffrey Herlings - battaglia campale per il Mondiale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Asia 2018, tredicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Si prospetta una gara molto difficile per Antonio Cairoli quella in Indonesia. Solo quinto dopo la Qualifying Race, il siciliano dovrà centrare una buona partenza per marcare stretto Jeffrey Herlings, vincitore della prova di ieri, mettendo in mostra una velocità spaventosa. Nonostante la frattura subita in allenamento che lo ha costretto ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli? Appuntamento mattutino per il Gp d’Asia : Tony Cairoli sfida ancora Jeffrey Herlings per il Mondiale Motocross MXGP 2018. L’Appuntamento è per domenica 8 luglio con il GP d’Asia che si correrà sul tracciato di Semarang (Indonesia): l’olandese ora ha 12 punti di vantaggio sul siciliano che proverà a recuperare qualcosina dopo una qualifica non entusiasmante. Si preannuncia una nuova grande battaglia stellare tra i due grandi protagonisti della stagione, in piena lotta ...

Massimo Giletti resta a La7/ “Cairo mi ha dato libertà che altri mi hanno tolto. Rai? Una ferita aperta...” : Massimo Giletti rimane a La7 per rispetto di Cairo ma non dimentica quello che è successo in Rai e nemmeno le recenti parole del dg Orfeo: "L'addio alla Rai ancora una ferita aperta".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:59:00 GMT)

SALVINI=CORONA/ La difesa del Corriere per i candidati politically correct di Cairo alla Rai : Antonio Polito nel suo ultimo editoriale sul Corriere paragona la popolarità di Salvini a quella di Fabrizio Corona. Incorrendo nel solito vizio della sinistra. NICOLA BERTI(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 06:04:00 GMT)MEDIA & POLITICA/ Saranno i rider porta-pizza a scrivere il futuro del giornalismo in crisi?, di N. BertiIL CASO/ Cosa c'è dietro lo stop della Germania a Conte-Macron (e al Papa), di N. Berti

Motocross - Mondiale 2018 : occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia. Jeffrey Herlings limita i danni : occasione persa per Tony Cairoli. Il pilota messinese è uscito dal GP di Indonesia con un ritardo di 12 punti da Jeffrey Herlings, gli stessi alla viglia dell’appuntamento asiatico, e con tanto rammarico. Perché dopo l’assolo di gara-1, TC222 è andato vicinissimo alla riconferma nella seconda manche, per quella che sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva (dopo Ottobiano, dove Herlings era assente), che avrebbe portato in ...

MotoGP - Tony Cairoli sfida Valentino Rossi : 'Chi vincerà per primo il 10° Mondiale?' : Tra gli altri presenti, anche Giacomo Redondi, Massimiliano Piffaretti, campione del mondo di wakeboard, il biker Simone Barraco, lo sciatore freestyle Markus Eder e l'e-gamer Daniele Paolucci. Dopo ...

Piazza Cairoli - ME - : preso a sprangate - un operatore della Messinaservizi Bene Comune : La Società Messinaservizi Bene Comune, in una nota comunica che : 'all'alba di questa mattina un anziano ha colpito alla testa con una spranga il netturbino del quartiere, impegnato nella pulizia di ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA e Mondiale riaperto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli cerca la doppietta per riaprire il Mondiale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...