Caccia alle streghe? Mai finita e la “colpa” è quella di essere donna

Morta per shock allergico - nel ristorante sapevano : Caccia all’alimento contaminato : Nel locale tutti conoscevano le esigenze alimentari della 24enne Chiara Ribechini, Morta tragicamente per un shock allergico dopo aver cenato nel ristorante, per questo si sospetta che vi fosse un alimento contaminato da tracce di uova o latte, autentico veleno per la giovane.Continua a leggere

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : azzurri a Caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

Motogp Germania 2018 - Caccia alla pole in diretta dalle 14.10 : Iannone è stato il più veloce nelle libere3. Rossi è quarto. dalle 13.30, prima la quarta sessione, e di seguito le qualifiche Motogp Germania 2018, orari tv, diretta Sky, differita Tv8,

Caccia all'uomo nelle campagne centallesi : Ore di panico per i cittadini di Centallo. Dopo un inseguimento da parte di una pattuglia della Polizia di Stato per le strade di Madonna dell'Olmo a Cuneo, una autovettura sospetta è stata ...

Vos Thalassa - Matteo Salvini : “Abbiamo Cacciato le Ong - ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

Juventus - Allegri : “siamo ancora a Caccia di trofei” : Massimiliano Allegri alla caccia di nuovi trofei al quinto anno alla guida della Juventus. “Si comincia. – è il tweet del tecnico bianconero – Come ogni anno, conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!”.L'articolo Juventus, Allegri: “siamo ancora a caccia di trofei” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Brasile-Belgio alle 20 La Diretta Neymar a Caccia della semifinale : Un Brasile in crescita, reduce dalla vittoria sul Messico, prosegue nel suo cammino sfidando il Belgio a Kazan nei quarti. I verdeoro si presentano come favoriti a questa gara, ma attenzione alla ...

Caporalato - Soumahoro (Usb) : “Bene la discussione ma basta Caccia alle streghe. Anche noi contribuiamo a sviluppo Paese” : “Meglio tardi che mai, quel che cerchiamo di portare avanti sono soluzioni a sfruttamento e schiavitù all’interno della filiera agricola e l’incontro di oggi è stato caratterizzato dalla disponibilità del ministro del Lavoro su temi che noi abbiamo portato avanti, stiamo parlando di 600 mila lavoratori perché l’ultima regolarizzazione risale al 2012 e lì c’era un governo che aveva Anche la Lega Nord al suo interno, ...

Rapina alle Poste - è Caccia ai 'ciceroni' che guidano i banditi : Lì sotto, nelle viscere della città, c'è un mondo parallelo di strade, percorsi, vie di collegamento, tunnel talvolta sconosciuti. Il ventre di Napoli è percorso da fognature e sottoservizi ma anche ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Riprese finite - Caccia alle segnalazioni : Ida e Riccardo si sono lasciati? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: è quella composta da Giada e Francesco la coppia che ha lasciato subito il villaggio? Le indiscrezioni continuano(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:39:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Riprese finite - Caccia alle segnalazioni : l'indiscrezione su Giada e Francesco : Temptation Island 2018, anticipazioni e coppie: è quella composta da Giada e Francesco la coppia che ha lasciato subito il villaggio? Le indiscrezioni continuano(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Sui vitalizi è in atto un'indegna Caccia alle streghe : Fatte – come è corretto in questi casi – le debite proporzioni (non è mai bene esagerare) la guerra dichiarata ai vitalizi degli ex parlamentari (e in parallelo gli ex consiglieri regionali) si basa su di una campagna politica e mediatica costruita ad arte al solo scopo di screditare, diffamare e perseguitare – magari da anziano o da vecchio – chi ha rappresentato la nazione all'interno di un'Assemblea ...

Inter in delirio per Nainggolan - Spalletti apre la Caccia alla Juve - : Cori, applausi e bagno di folla per l'ultimo acquisto dell'Inter, Radja Nainggolan. L'ormai ex campione della Roma, sbarcato a Milano domenica sera, è stato accolto dai tanti tifosi nerazzurri in ...

Astronomia - esopianeti : per scovarli si dà la Caccia alle molecole : Roma, 20 giu. , askanews, Orbitano intorno a una stella ed è molto difficile osservarli direttamente con un telescopio. Gli esopianeti si tradiscono producendo effetti su velocità, posizione e ...