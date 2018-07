Buoni pasto | sul caos Qui! interviene il ministero

Buoni pasto - Bongiorno : 'Intollerabile stop - ora le soluzioni' : Interviene il ministro della Pubblica Amministrazione sui disservizi legati alla disdetta della convenzione con al società Qui ticket. La fila dei creditori è lunga e agguerrita -

Perché i Buoni pasto Qui! Ticket non vengono più accettati da bar - negozi e ristoranti : Il caso dei buoni pasto della genovese Qui! Group è diventato una questione nazionale: riguarda ormai Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Campania. 250 lavoratori della società di Ticket restaurant a rischio.Continua a leggere

Problemi con Qui Ticket : fallito e Buoni pasto non più accettati? Il punto : Chi sta avendo Problemi con Qui Ticket e dunque con i buoni pasto ricevuti al lavoro presso molte delle pubbliche amministrazioni italiane? La società è fallita e non è possibile più acquistare beni presso i supermercati e i negozi aderenti? La situazione è alquanto grave al momento, a seguito di una specifica decisione presa da Consip (ossia la centrale acquisti della pubblica amministrazione che si occupa di bandire tutti i bandi per la ...

Caso “Qui!” - Buoni pasto in lotta contro il crollo : un aiuto dall’elettronica : Da due giorni il buono pasto è entrato nella fase più delicata della sua storia. La decisione ufficializzata venerdì da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, di rescindere il suo contratto milionario con una delle maggiori aziende italiane che emettono ticket, la genovese Qui!, minaccia di mettere a repentaglio la credibilità...

Buoni pasto - la Consip scarica Qui! group : risolta la convenzione : MILANO - La Consip, centrale pubblica degli acquisti, ha risolto la convenzione che lega molte amministrazioni pubbliche ai Buoni pato società Qui!. Il provvedimento era nell'aria dopo le difficoltà ...

Consip - società non paga - stop Buoni pasto Qui! : stop ai ticket restaurant della società Qui!, diffusissimi tra i dipendenti pubblici. La Consip ha deciso la risoluzione della convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia e nel Lazio, "...

La società non paga - Consip blocca i Buoni pasto "Qui!" : Stop ai ticket restaurant della società Qui!, diffusissimi tra i dipendenti pubblici. La Consip ha deciso la risoluzione della convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia e nel Lazio, "per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali".Numerose imprese della ristorazione convenzionati con Qui!Group, sottolinea Consip, hanno infatti segnalato il mancato pagamento da parte della società - ...

Buoni pasto - Consip risolve il contratto con Qui! Group. «Gravi inadempienze» : Roma - I Buoni pasto della società genovese Qui! Group non finiranno nelle tasche dei dipendenti pubblici. Consip ha deciso la risoluzione della convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e nel Lazio.

Perchè non si accettano più i Buoni pasto QuiGroup? : In una nota resa pubblica infatti la Consip , società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha precisato che le convenzioni dei " buoni pasto " sono stipulate da Consip per ...

Buoni pasto - la proposta dell'Anseb : 'Detassare i ticket fino 9 euro' : Il settore dei Buoni pasto sta attraversando, negli ultimi mesi, una crisi profonda. L'evento scatenante, come ormai sanno tutti, sono le difficoltà in cui si dibatte una delle più importanti società che emettono i famosi tagliandi, la "Qui Group". Ma l'Anseb, l'associazione che raggruppa le società emittenti i Buoni pasto prova a lanciare delle proposte concrete per risollevare un settore che dà lavoro a migliaia di persone e che vale, a conti ...

Perché convengono di più i Buoni pasto elettronici : buoni pasto (Foto: Getty Images) In Italia quasi 2 milioni e mezzo di lavoratori usano i buoni pasto. Parliamo di circa un milione e 600mila lavoratori nel settore privato e 900mila nel pubblico. Un mercato importante quello dei buoni pasto in Italia, con un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro, tanto da rappresentare lo 0,72% del prodotto interno lordo, con 190mila posti di lavoro creati tra lavoro diretto e indiretto. “Il mercato ...

Buoni pasto - numeri 'ghiotti' : giro d'affari da 3 miliardi e una filiera che rappresenta lo 0 - 72% del Pil : I Buoni FANNO BENE ALL'ECONOMIA I dati presentati chiariscono l'importanza del settore del buono pasto per il mercato italiano: sono circa 2,4 milioni i lavoratori che oggi usufruiscono dei Buoni ...

Tutti vogliono i Buoni pasto : ormai è un giro d'affari di circa tre miliardi : I buoni pasto sono un "business" di dimensioni sempre più ampie. Un giro d'affari per circa tre miliardi, la cui filiera rappresenta lo 0,72% del PIL Italiano, con circa 190mila addetti tra...

Buoni pasto - sempre più ticket vengono rifiutati dagli esercizi commerciali : ecco perché : La Qui ticket, uno dei colossi del settore, causa crisi di liquidità ha dovuto sospendere il rimborso dei Buoni pasto, provocando non pochi disagi ai dipendenti titolari dei Buoni pasto perché molti esercizi commerciali, visto il rischio, hanno smesso di accettarli come forma di pagamento. La revisione delle regole sui tocket, inoltre, ha comunque reso più difficile l'utilizzo dello strumento e rispetto al passato i Buoni pasto non possono più ...