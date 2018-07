Bruxelles a Conte | ' per ora si lavora a un meccanismo provvisorio'

Google - 4.3 miliardi di multa Ue per Android/ Contestazione de Bruxelles : cosa chiesto ai produttori : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:02:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Governo-Ue - svolta nei rapporti? Consiglio Bruxelles - per il 30% è fallimento per Conte : SONDAGGI POLITICI elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Bilaterale Conte-Merkel a Bruxelles : ANSA, - Bruxelles, 11 LUG - Faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Angela Merkel oggi a margine del vertice Nato. L'incontro, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è stato chiesto dalla ...

Nato - Conte a Bruxelles : "Minacce sul fronte Sud molto significative" : I 29 leader dei Paesi alleati della Nato sono giunti a Bruxelles per il summit che prende il via oggi e che proseguirà anche durante la giornata di domani, 12 luglio 2018. Tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che ha rilasciato una breve dichiarazioni al suo arrivo in Belgio.Conte, fresco del faccia a faccia col ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha confermato la linea del governo italiano, anche sul ...

"Nessuno ha vinto - vertice inutile Simbolo dell'Ue che non funziona" "Italexit se Bruxelles stoppa Conte" : vertice Ue sui migranti, intervista di Affaritaliani.it a Nigel Farage, ex leader dello Ukip e padre della Brexit. "Non c'è stato assolutamente alcun vincitore. E' stato il tipico summit Ue senza senso e senza risultati concreti. Capisco che il premier Conte dica 'l'Italia non è più sola'..." Segui su affaritaliani.it

La figuraccia di Conte a Bruxelles e la possibile offerta di Hyundai a Fca. Di cosa parlare a cena : A Roma è festa, altrove è comunque venerdì, molti vanno via dalla città, a dispetto delle statistiche o confermando le statistiche (scegliete voi) e molte cene saranno da inserire tra quelle tipicamente estive. Quindi occhio agli argomenti, di quelli leggerissimi qui non ci occupiamo, ma quelli un p

Bruxelles - arriva l’accordo sui migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»

Migranti : accordo fra i 28 paesi dell'Ue/ Video - vertice Bruxelles - Conte "Europa più responsabile e solidale" : Migranti: accordo fra i 28 paesi UE. vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:40:00 GMT)

