Brexit | Ue | “Pronti a fallimento accordo” Ultime notizie | Theresa May ottimista

ilsussidiario

: #Brexit, la Ue avverte: pronti anche a nessun accordo - Agenzia_Ansa : #Brexit, la Ue avverte: pronti anche a nessun accordo - TgLa7 : #Brexit: #Ue, prepariamoci anche ad un mancato accordo. La Commissione: 'I 27 Paesi non sono ancora abbastanza pronti' - albertolupini : RT @ItaliaaTavola: #Ue : « #Paesi non pronti alla #Brexit » #Confagricoltura : «No a clima confuso» #alimenti #iat #italiaatavola @Confagri… -

(Di giovedì 19 luglio 2018), Ue avvisa:anche a nessun. In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa). Lesulla trattativa(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:24:00 GMT)