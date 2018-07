: #Brexit, Ue: prepararsi a tutti scenari - CyberNewsH24 : #Brexit, Ue: prepararsi a tutti scenari - TelevideoRai101 : Brexit, Ue: prepararsi a tutti scenari - vitoperrino : Prepararsi #dechè !! Brexit. Ue ai paesi membri: prepararsi anche al fallimento dei negoziati -

"L'Europa lavora duramente ad un accordo ma non c'è certezza e anche se fosse, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro". Così la Commissione Ue che chiede ai governi di "gli sce". Senza un accordo sulla, inoltre, da marzo 2019 tecnicamente ci sarà bisogno "di un visto per entrare, ma questo si può risolvere mettendo la Gran Bretagna in una lista di paesi dove si accede senza bisogno visto", spiegano fonti di Bruxelles.(Di giovedì 19 luglio 2018)