Brexit | Ue e Regno Unito pronti a “intensificare” i negoziati

Assist della May ai falchi della Brexit : "Regno Unito non rimarrà nel mercato unico UE" - : Il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che non viene discussa la possibilità di lasciare Londra all'interno del mercato unico e dell'unione doganale della UE: la Gran Bretagna avrà una ...

Trump stronca la Brexit di May : impossibile accordo commerciale Usa-Regno Unito : Donald Trump è arrivato ieri a Londra e ha concesso una intervista al tabloid Sun, di proprietà del suo sostenitore Rupert Murdoch, in cui si

Regno Unito - la Brexit "spacca" il governo May : La Brexit "spacca" il governo May. Brexit, si dimette Davis Il ministro per la Brexit, David Davis, si è dimesso in polemica con la premier Theresa May e la sua linea...

Regno Unito - si è dimesso il 'ministro per la Brexit' David Davis - : Passo indietro dell'esponente di punta della corrente Tory euroscettica, finora responsabile per il governo britannico dei negoziati sul divorzio con l'Ue. Decisione, non ancora ufficializzata da ...

Jaguar Land Rover - Pronti a lasciare il Regno Unito senza un accordo sulla Brexit : Jaguar e Land Rover sono due marchi sinonimo del Regno Unito e della grande tradizione automobilistica britannica. Eppure la Jaguar Land Rover Automotive, la società creata dai proprietaria indiani della Tata Motors per unire i due brand sotto un unico cappello, è pronta ad abbandonare il Paese e a chiudere le sue fabbriche per non dover affrontare le conseguenze della cosiddetta hard Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ...

Brexit - fuga dal Regno Unito : 12.994 cittadini britannici hanno acquisito la nazionalità di un altro Paese UE nel 2017 : Nel timore delle conseguenze della Brexit, ben 12.994 cittadini britannici nel 2017 hanno scelto di acquisire la nazionalità di un altro Paese dell’Unione Europea: lo ha reso noto la BBC. Le nazionalità consentono di mantenere e trasferire ai figli i diritti legati all’appartenenza all’UE (viaggiare, lavorare e vivere liberamente in uno dei Paesi dell’Unione). Nel 2016 i cittadini britannici a fare questa scelta sono ...

Alleanza tra Ungheria e Regno Unito : prima sorpresa post-Brexit? : ... 'Se non si riuscisse a trovare un'intesa con un Paese che rappresenta il 14 % dell'economia europea si creerebbe una situazione davvero devastante per l'Unione'. Secondo i media britannici, ...

Brexit : Conte - difesa diritti nostri connazionali nel Regno Unito : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul tema della Brexit, “porterò all’attenzione dei miei colleghi europei la difesa senza ambiguità dei diritti dei nostri connazionali che vivono nel Regno Unito, per avere dalle Autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare sui diritti delle categorie più vulnerabili e in difficoltà”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula ...

Brexit - Airbus minaccia di lasciare il Regno Unito : La Airbus minaccia di abbandonare il Regno Unito, con la perdita di migliaia di posti di lavoro, se il Paese uscirà dall'Ue senza un accordo. Il colosso aerospaziale europeo, che dà lavoro a 14.000 ...