Brasileirao | San Paolo vince 1-0 al Maracanà con capolista Flamengo

Brasileirao - Flamengo capolista pareggia 1-1 col San Paolo : Il Flamengo pareggia 1-1 col Palmeiras e resta in vetta al Brasileirao con 27 punti in classifica dopo 12 giornate. La squadra di Rio de Janeiro, che ora usufruirà di 1 mese di stop del campionato verdeoro per il concomitante svolgimento dei mondiali di Russia, va sotto 1-0 in casa della squadra paulista dopo 6′ minuti per un gol di Willian ma al 57′ trova il pari con Thuler. I risultati della 12esima giornata: Fluminense-Santos 0-1; ...